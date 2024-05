Decoro anche nell’ area dell’ ex caserma della Forestale

Era ora…che qualcuno ripulisse il cortile della ex caserma del Corpo Forestale dello Stato di via Nazionale. Ovunque erano erbacce e degrado. Dopo il trasferimento di quel presidio delle forze dell’ordine nel Paip, ricordiamo, l’edificio era tornato alla proprietà. Per un po’ l’edificio aveva ospitato una comunità di immigrati, poi la chiusura in attesa che edificio e area fossero destinata a nuove funzioni. Nel frattempo l’intervento manutentivo ha restituito decoro a quello. E del resto siamo in una zona pericentrale, percorsa da cittadini, e turisti che raggiungono la stazione Fal del rione Villa Longo o il terminal bus (tuttora privo di servizi di accoglienza, bagni autopulenti compresi) di via Don Luigi Sturzo.