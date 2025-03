Deborah di Matera, porta a casa 20 mila euro, ad Affari tuoi

Nella puntata di questa sera della trasmissione di Rai Uno AFFARI TUOI, condotto da Stefano De Martino, è stato il turno della “pacchista” materana Deborah (aspirante magistrato) che era accompagnata dalla sorella Angelica (a sua volta, aspirante criminologa). Diciamo subito come è andata a finire. La concorrente di Bernalda (Matera) è riuscita a portare a casa 20 mila euro. La partita si era subito avviata in salita. Nei primi tre tiri sono andati via in sequenza ben tre pacchi rossi sostanziosi: 75 mila euro, 200 mila euro e 100 mila euro. Gli viene proposto subito il CAMBIO del pacco che viene rifiutato e nei tre tiri che ne sono seguiti, oltre ad un altro pacco rosso di 15 mila euro, ne vengono azzeccati due blu tra cui quello riferito al genere alimentare tipico: Il pane di Matera, ovviamente. Quindi c’è stata una prima offerta di 24 mila euro (per tre tiri) rifiutata, a cui è seguito solo un pacco rosso di 30 mila euro, gli altri due erano blù. Viene riproposto dal “dottore” il CAMBIO che questa volta viene accettato dalla concorrente che sostituisce il suo pacco 12 con il 13. Un cambio azzeccato perchè quello capitatogli in sorte era un Blù di 50 euro. Alla fine la scelta è rimasta tra un pacco blu di 200 euro ed un rosso di 50 mila euro. E di fronte all’offerta di 20 mila euro Deborah decide di non rischiare e di accettarla. Una scelta rivelatasi saggia, considerato che anche il nuovo pacco da lei scelto, era blu.

