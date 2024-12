Deal (indotto Stellantis Melfi), ritardi nel pagamento degli stipendi

“La crisi nell’area industriale di Melfi viene scaricata sulla condizione dei lavoratori e delle lavoratori. Alla Deal, azienda in subappalto dell’indotto Stellantis di Melfi, gli addetti da tempo subiscono disagi a causa dei ritardi nei pagamenti dello stipendio. Anche questo mese i lavoratori ancora attendono lo stipendio, con un ritardo di quindici giorni. Una consuetudine che sta mettendo in crisi i lavoratori e le loro famiglie, che non possono provvedere alle spese primarie”. È quanto denuncia la segretaria generale della Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita. “L’azienda – prosegue – ha spiegato che il ritardo è dovuto a sua volta ai ritardi di Stellantis nel pagamento delle commesse. Riteniamo questo un atteggiamento irresponsabile e illegittimo contro i lavoratori, sui quali si continua a scaricare la crisi del settore e della multinazionale, lavoratori che continuano a fare i sacrifici senza alcun riconoscimento e senza stipendio. La Fiom Cgil – conclude Calamita – metterà in campo ogni azione utile affinché l’azienda rispetti i lavoratori e la loro dignità, riconoscendo loro tutti i diritti tutelati dal contratto”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.