De Ruggieri torna a denunciare il “vuoto” dell’azione regionale rispetto alla Zes Cultura

Il 6 febbraio 2026, in Potenza, Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata hanno organizzato un incontro dal titolo “Il ritorno dei talenti” diretto a rendere il sistema produttivo lucano più attrattivo per competenze qualificate, rafforzando la loro capacità di innovare. Nel presentare il progetto è stato affermato che la fuga dei giovani dalla Basilicata è un fenomeno concreto e preoccupante, spinto dalla mancanza di opportunità e di prospettive future: l’esodo di quattromila laureati negli ultimi 5 anni (Rapporto Svimez 2025) è un enorme campanello di allarme in direzione dello spopolamento, della desertificazione culturale ma anche della managerializzazione delle aziende lucane.

Occorre aggiungere che il finanziamento pubblico dei corsi di alta formazione, senza la presenza di imprese in grado di assumere le competenze formate, corre il rischio di divenire l’acceleratore istituzionale della emigrazione giovanile.

Questa inquietante analisi non può rimanere sterile riflessione; ha bisogno, come affermato dal Vicepresidente di Confindustria Basilicata, Antonio Braia, di una “iniziativa produttiva capace di attrarre talenti, valorizzando le potenzialità di una regione piccola ma capace di diventare una comunità di competenze”.

Una prima risposta a questa impellente esigenza è stata offerta dalla ZES della Cultura di Matera “la fabbrica-giardino di La Martella”. Il soggetto attuatore di tale investimento industriale è la Regione Basilicata, autorizzata con atto del 3 luglio 2025 a realizzare una piattaforma logistica dove attrarre imprese culturali, creative e del made in Italy, capaci di produrre sviluppo e alta occupazione. Sarà un insediamento che esprime la nostra migliore cultura di impresa tra sapienza manifatturiera e futuro, puntando sull’industria culturale con politiche di respiro europeo. Sarà un luogo di “mani che pensano”, di creatività e di invenzione, uno spazio aperto alle nuove generazioni per realizzare progetti di lavoro e di vita.

L’energia pensante che investirà la ZES della Cultura di Matera aprirà i nuovi orizzonti tecnologici nella produzione degli audiovisivi; della moda e dei suoi infiniti eleganti accessori; dell’editoria, con particolare riferimento a quella digitale; dei più aggiornati strumenti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale (intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata); dei prodotti di videoludica (il videogioco è una delle industrie più dinamiche e più creative del pianeta) e di animazione (cartoon); dell’artigianato artistico impastato di umana tecnologia.

In Basilicata, quindi, è avvenuto il prodigio di affidare alla Regione la creazione di un’area produttiva innovativa per attivare crescita sociale e buona occupazione giovanile.

Purtroppo, ad alcuni, la ZES della Cultura sembra una fastidiosa novità e la Regione è tuttora incredula di aver assunto il ruolo di ente investitore (impresa). Queste perplessità hanno creato, dal giorno del rilascio della autorizzazione unica (3 luglio 2025), una esiziale inerzia tradotta in pavida incertezza. È stata così negata la tesi che la partita della innovazione oggi si gioca anche sul campo politico e passa dalla capacità di avere visioni lunghe in tempi corti.

Da noi, invece, i tempi sono divenuti lunghissimi, tanto che una subentrata legge del Parlamento (n.147/2025) ha operato un imprevisto “ribaltone” con la soppressione della Struttura di Missione Zes, traghettata nell’istituito Dipartimento per il Sud.

Mentre nella Regione Basilicata si vive questa atmosfera di ingiustificata cautela, altrove le imprese culturali/creative e le ZES affermano la loro riconosciuta esuberanza produttiva ed occupazionale.

In data 5 novembre 2025, ad Abuja (Nigeria), in presenza di numerose delegazioni (cinesi, indiane, coreane ed europee), il governo Nigeriano ha annunciato la sua partecipazione al progetto Afroliganza, definito “un’iniziativa continentale con l’obiettivo di unire le nazioni africane attraverso moda, cultura ed imprese culturali e creative”. Il progetto mira a portare l’industria culturale del continente africano, nel 2035, a 500 miliardi di dollari di fatturato.

In data 25 novembre 2025, il rapporto annuale di Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte, ha attestato che oggi le imprese manifatturiere culturali e creative “sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale italiana; non solo perché i dati dell’ultimo decennio dimostrano che parliamo di una fonte significativa di posti di lavoro e ricchezza ma anche perché sono un motore di innovazione per l’intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori”.

Nel rapporto di gennaio 2026 l’esecutivo regionale della UIL Basilicata, rilevandone le qualità di efficienza e di efficacia, ha definito la ZES un pilastro per il Mezzogiorno in quanto “rappresenta una eccezionale opportunità per investire, modernizzare gli impianti e rafforzare la competitività”.

In data 3 febbraio 2026 il Commissario al Mercato Unico dell’UE, Stéphane Séjourné, dopo aver ricevuto il sostegno di oltre 1100 imprese europee, di cui 259 italiane, ha deciso che le imprese culturali e creative e del Made in Europe beneficeranno dei fondi pubblici europei solo se una parte sostanziale della propria produzione sarà effettuata in Europa. Questa scelta vuole stabilizzare negli Stati europei una politica industriale comunitaria ambiziosa, efficace e pragmatica, la sola in grado di accrescere la produzione e di creare posti di lavoro di qualità in Europa.

In data 4 febbraio 2026, in attuazione dell’accordo tra il Ministero degli Esteri e Confindustria, in Roma, si è svolto un primo modulo formativo diretto ai giovani diplomatici e dedicato all’internazionalizzazione e allo sviluppo delle filiere industriali italiane, con particolare riferimento alle imprese culturali, creative e del Made in Italy che “esprimono eccellenze riconosciute a livello internazionale, ma che non sempre dispongono degli strumenti necessari per una piena protezione oltreconfine”.

In data 6 febbraio 2026, per facilitare l’accesso al credito per le imprese che operano nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES), è stato firmato un protocollo d’intesa tra la struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), per favorire finanziamenti bancari anche attraverso l’utilizzo delle agevolazioni pubbliche per le imprese.

La ZES, quindi, è ormai riconosciuta come stabile acceleratrice di sviluppo e di occupazione di qualità, per cui non si comprende il “vuoto” che oggi caratterizza l’azione regionale. Questa ingiustificata stasi appare ancora più grave, di fronte alla desertificazione giovanile che inaridisce la Basilicata e ogni speranza di futuro.

Un fatalismo dilagante, ispirato dai soliti scontenti, suggerisce di abbandonare il campo e di contribuire a fare della Basilicata un moribondo gerontocomio.

La mia vita e la mia età rifiutano la comoda rassegnazione, anche perché il progetto industriale della ZES della Cultura non è stato contraddetto da un progetto alternativo, ma solo da sterili e gratuite lamentazioni.

Non posso quindi abbandonare il campo e arrendermi. A novant’anni voglio ancora essere parte di una storia lucana esclusiva e vincente, ma per rispettare questo dovere di missione, come suggerisce John Berger, è d’obbligo avere speranza.”

