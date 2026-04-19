De Ruggieri con don Pino a Cesena parlerà di Matera ”protagonista”

Non avevamo dubbi che sul ponte aperto da Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo tra Matera, dove ha guidato la Diocesi fino allo scorso anno, e l’attuale di Cesena e Sarsina ci potessero passare protagonisti e storie,esperienze, buone pratiche da raccontare. E così giovedì 23 aprile, alle 17.00, a Cesena, presso il Palazzo del Ridotto, il presidente della Fondazione Zetema Raffaello De Ruggieri parlerà di ”Matera una città millenaria, che ha sconfitto il nazifascismo e la fragilità della sua condizione economica”. Tema che abbraccia epoche e dinamiche diverse, ma che impone riflessioni nel rapporto tra Sue e Nord anche alla luce degli ”inarrestabili” flussi migratori che interessano i giovani e quella ”cultura di impresa” culturale e delle comunità e dei territori che va attuata, innovata. A chiudere i lavori don Pino, che durante la presenza nella Arcidiocesi di Matera-Irsina e della diocesi di Irsina – Tricarico, ha avuto modo di cogliere spunti, riflessioni, potenzialità dei territori. E poi Cesena e Sarsina. Possibilità di dialogo, di lavoro insieme a cominciare dai giovani? Vedremo. I lavori saranno aperti da Ines Briganti (presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea Istorecofc) e Luciana Garbuglia (ex sindaco di san Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena). Due scelte non casuali. La prima che lega alla Resistenza, al 25 aprile, che nell’Emilia Romagna ha avuto eccidi di civili da parte delle truppe naziste come quello di Marzabotto. L’ altra è legata alla presenza a Matera, tra il 1882 e il 1884, del poeta e scrittore Giovanni Pascoli, insegnate al liceo ginnasio ospitato presso Palazzo Lanfranchi. Pascoli era nato a San Mauro di Romagna,che nel 1932 cambiò nome, legando la sua storia a quello del poeta. L’ex sindaco Luciana Garbuglia venne a Matera il 6 aprile 2018 per l’inaugurazione di un busto dedicato a Giovanni Pascoli, collocato nell’aiuola di via Duni, accanto al Palazzo della Provincia. E in quella occasione era sindaco Raffaello De Ruggieri https://giornalemio.it/cultura/giovanni-pascoli-a-matera-tra-ricordi-un-busto-e-un-progetto/. C’eravamo…



