De Profundis per il centro ? C’è altro da fare

Un manifesto listato a lutto, e prontamente rimosso dai vigili nella prima mattinata di domenica 20 novembre, da quanto abbiamo appreso,è stato affisso sui muri di alcune vie del centro urbano con la dicitura ”Il centro di Matera è morto” e l’annuncio dato da cittadini e commercianti di quella zona. Un gesto anonimo di protesta, che segue alla conferenza stampa del 3 novembre scorso in Municipio – https://giornalemio.it/cronaca/domeniche-e-festivi-senzauto-in-centro-a-matera-per-tutto-il-2023/ – con le associazioni di categoria – dei commercianti e degli artigiani- che avevano condiviso il prolungamento delle ”domeniche a piedi” e nei festivi con un prolungamento dell’orario e per tutto il 2023. Impegno che dovrebbe riguardare, da quanto annunciato in quella sede, anche mobilità e iniziative per ”accrescere” l’animazione anche produttiva del centro, vista la vocazione turistica di Matera. Su questo si attendono fatti e contenuti, visto che Comune e Associazioni di categoria continuano a confrontarsi. Amministrazione comunale e associazioni , del resto, hanno raggiunto un intesa anche a nome, presumiamo di operatori economici e residenti. Altrimenti le esequie saranno inevitabili…