A ricordarcelo l’artista e amico Claudio Vino in un servizio dedicato a quel simpaticone di Hameluk https://giornalemio.it/cultura/le-mentine-portentose-di-kameluk-nel-disegno-di-vino-e-nella-penna-di-de-filippo/ che ha stimolato ricordi, curiosità oltre che per quel venditore di mentine di origini salentine anche per un giornalista di razza, ma scomodo, come Pasquale De Filippo che aveva collaborato anche per ”L’Unità” , poi passato a ”La Gazzetta del Mezzogiorno” per finire la carriera al ”Piccolo di Trieste”. ” Era un professionista concreto – ricorda Claudio- quando mi chiedeva un disegno, naturalmente pochi giorni prima…, mi dava solo due tre parole chiave e basta. Lui, poi, faceva l’inviato e si recava in questo o quel comune per incontrare la gente, farsi un’idea e non aveva peli sulla lingua . Scriveva e raccontava quello che vedeva e verificava. Realismo puro e la stoffa del giornalismo d’inchiesta. Chiaramente questo suo modo di fare, con la schiena dritta, gli procurava non poche difficoltà, tenendo conto che gli editori sopratutto al Sud e a Bari aveva una precisa connotazione politica. Ma lui tirava dritto e si prendeva belle soddisfazioni. Professionista e personaggio di altri tempi. Un faro… e gli dedicai un ritratto, con tanto di maschera a gas. E con il lavoro che faceva ci voleva eccome”