Dazi, firmato accordo a perdere per una Europa sempre più ai piedi di Trump

Da quanto riferiscono le agenzie di stampa Trump ha vinto su tutta la linea, ottenendo da una Europa intondita dal suo continuo stalkeraggio, solo condizioni vantaggiose per gli USA. Conferma della tariffa base dei dazi reciproci al 15%, mentre per l’acciaio e l’alluminio resteranno al 50%, con la UE che “effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Usa e ci acquisterà 750 miliardi di energia“. Ma non sono escluse altre sorprese. “In realtà, – secondo l’ISPI – il dazio ha ben poco di reciproco: l’UE, che applicava un dazio medio dello 0,9% sulle merci americane, ha deciso per ora di non reagire, lasciando in sospeso sia i contro-dazi su 93 miliardi di euro di beni statunitensi, sia le misure sui servizi offerti da aziende USA in Europa.

I dazi americani penalizzano i paesi europei con una forte esposizione commerciale verso gli Stati Uniti, come la Germania e l’Italia. Il PIL tedesco potrebbe subire una contrazione dello 0,3%, quello italiano dello 0,2%, mentre l’impatto per la Francia resterebbe più contenuto, intorno allo 0,1%.

Al danno dei dazi si aggiunge la svalutazione del dollaro, che ha perso il 13% rispetto all’euro dall’insediamento di Trump, rendendo i prodotti europei ulteriormente costosi per i consumatori americani. Per un esportatore italiano, sommando dazio e cambio sfavorevole l’onere totale arriva così a un 21%.

Per gli Stati Uniti, i dazi sulle merci europee faranno potenzialmente crescere le entrate fiscali da 7 a 91 miliardi di dollari l’anno. Tuttavia, se (come previsto dai modelli macroeconomici) l’export UE calerà del 25–30%, le entrate si ridurranno a circa 66 miliardi. Resta comunque un incremento notevole: quasi 9 volte il livello pre-Trump.”

