Davanti all’albero selfie d’obbligo in attesa del Presepe… Vivente

Concittadini e turisti si soffermano volentieri in piazza Vittorio Veneto a Matera per uno scatto o un video davanti al mega albero di Natale, che arriva fino a pochi centimetri da terra tra il saliscendi di un fitto intreccio di lucine. L’effetto attrazione c’è tutto, complica anche la scenografia di via del Corso-via Ridola-via delle Beccherie, via Ascanio Persio e dintorni fino al Palazzo dell’Annunziata illuminato,la giostrina che attira i bimbi, il belvedere Guerricchio segnato dal tricolore e via XX Settembre che prosegue nei due sensi di via Lucana. via Don Minzoni e via Annunziatella. L’effetto natalizio finanziato dall’ Amministrazione comunale c’è ma, e abbiamo raccolto, alcune osservazioni sulla mancanza del simbolo del Natale che è la Natività…La capanna di Betlemme con la stella cometa? La metteranno a Natale? Su questo non azzardiamo risposte visto che ci siamo già espressi in tal senso, https://giornalemio.it/cronaca/lalbero-di-natale-matera-e-citta-del-presepe-ed-e-la-sua-storia/ , ma abbiamo consigliato ai richiedenti di tornare per il presepe vivente invitandoli a consultare il sito www.presepematera.ite di visitare in cattedrale quello in calcarenite policromo cinquecentesco.



Cogliamo l’occasione per segnalare che anche i commercianti hanno addobbato i negozi con decori, luci e altri elementi che ricordano il Natale.Un motivo in più per fare acquisti e per portare a casa qualcosa da regalare o regalarsi che ricordi la Città dei Sassi.

Non ci si è dimenticati degli antichi rioni, dei quali parleremo in occasione del presepe vivente e di iniziative legate all’artigianato artistico, e delle aiuole spartifraffico e di accesso alla città. Vi invitiamo a visitarle. A piedi, in auto o in bici.