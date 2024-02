Dati personali a rischio dopo ”incursione” nel sistema informatico sanitario

Dalla Direzione generale per la salute e le politiche della Persona, della Regione Basilicata, mettono le mani avanti – ed è giusto che lo facciano- sulle conseguenze di quanto accaduto nei giorni scorsi, con la incursione da parte di ignoti nel sistema informatico che collega le diverse strutture sanitarie regionali. Potrebbe verificarsi – come è scritto nella nota- una violazione dei dati personali di utenti delle Aziende sanitarie del servizio sanitario regionale. Non se ne conosce tipologia, entità e quali effetti potrebbero avere sulle persone. Si tratta comunque di dati sensibili e non si sa quando e come la situazione potrà esser contrastata e superata. La Regione si è impegnata ad aggiornare una situazione sulla quale si mantiene, ovviamente, il più stretto riserbo viste le azioni di verifica in corso. Una situazione delicata che ha posto non pochi interrogativi sulla gestione e la tutela della rete. Nel frattempo si sono garantite le urgenze, come riportato in un comunicato della prima ora, ma non si sa finchè si potrà andare avanti nei nostri Ospedali , dove occorre operare con serenità e in sicurezza. Quanto alla comunicazione di violazione dei dati personali abbiamo letto cosa fare qualora dovesse verificare questo rischio. Le disposizioni sono quelle del garante della privacy https://www.garanteprivacy.it/data-breach dalla denuncia all’iter che ne segue.Per ottenere maggiori informazioni, come riporta la nota della Regione Basilicata, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo rpd@regione.basilicata.it.



IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Potenza, 01 febbraio 2024

Comunicazione di violazione dei dati personali

(Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679)

La direzione generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata comunica che a seguito dell’accidentale ed imprevedibile evento informatico – reso noto già nei giorni scorsi – potrebbe verificarsi una violazione di dati personali di utenti delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.

La possibile violazione sarebbe avvenuta tramite intrusione illecita e si sarebbe diffusa tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale le cui reti informatiche sono comunicanti per la gestione di alcuni applicativi. Al momento non possono essere definiti con precisione i dettagli di quanto accaduto e il numero di persone eventualmente interessate. Tra le evenienze si indicano: la copia, l’alterazione o la cancellazione di dati, che gli uffici competenti stanno verificando e accertando. Allo stato attuale non può precisarsi la tipologia di dati personali coinvolti, che potrebbero essere ‘amministrativi’ (es. nominativi, indirizzi, …) o anche ‘particolari’ (dati sanitari).

Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente resi noti con la medesima modalità. Per ottenere maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo rpd@regione.basilicata.it.