L’argomento, quello della gestione e distruzione di dati personali, è di quelli seri, da trattare con accuratezza con tutto quello che impone sotto l’aspetto procedurale e normativa la legislazione europea e italiana sull’argomento. E la segnalazione di buchi qua e là, come riporta la cronaca o i report periodici dell’autorità garante, sopratutto in quel mare magnum che è internet, desta preoccupazioni per i soggetti che li maneggiano tutti i giorni e per i titolari che vorrebbero essere rassicurati per la tutela della privacy. E, di certo, non basta una firma sulla modulistica ” autorizzativa al trattamento dati” per stare sicuri. Servono garanzie anche nelle operazioni di distruzione della documentazione cartacea ritenuta inutilizzabile.



Il brevetto tutto materano del compattatore o cassonetto intelligente ” Tekbin” ha messo insieme praticità, tecnologia e garanzia -in una dimensione 4-0 – in tutte le fasi che dal conferimento alla distruzione. Merito del lavoro di ricerca svolto da Stella all in one in sinergia con la piccola e media impresa innovativa iInformatica, che hanno brevettato ” Tekbin” , utilizzato da enti locali e studi professionali. L’Istituto Isabella Morra è la prima scuola di Matera e provincia a utilizzarlo ,insieme al professionale ” Leonardo da Vinci” come ha ricordato la preside delle due scuole Anna Di Trani, ringraziando per la donazione Giuseppe Stella,titolare, per della società “Stella all in one” , Sergio Vitullo di iInformatica e un altro giovane di ” Stella all in one” Pierluigi Calabrese che ha contribuito alla realizzazione di un progetto efficiente e tracciabile.

Impossibile manomettere il cassonetto e con una rete di sensori che ne consente il monitoraggio a distanza. Un aspetto va evidenziato in questa bella pagina di collaborazione tra scuola e mondo dell’impresa: le opportunità per i giovani con i percorsi di formazione e lavoro di mettere in pratica, sperimentare intuizioni che possono diventare brevetti come il Tekbin. Esperienze che non può dare la alienante e deleteria didattica a distanza, ma solo la formazione in laboratorio o nei luoghi di lavoro. Siamo certi che aziende ”illuminate” e fattive come ” Stella all in one” e docenti e allievi degli istituti ” Isabella Morra ” e ”Leonardo da Vinci” continueranno a lavorare insieme, per uno stretto rapporto di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, del quale l’economia italiana ha bisogno. Ne riparliamo alla ripresa…

