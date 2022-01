I bollettini sull’andamento dell’epidemia da covid in Basilicata diffusi, tra l’ora del tè e la serata, come ha finalmente comunicato la task force dedicata, confermano che ci si avvicina a quel picco che dovrà- si spera in tempi brevi- portare alla curva discendente. Con riferimento alla giornata di ieri, e con circa 7000 tamponi processati, effettuati presso laboratori di analisi pubblici e privati oltre che da farmacie, si apprende che i positivi sono stati 1213. Quasi uno su sei. I deceduti sono stati quattro. I ricoverati sono 93 e tre in terapia intensiva. Naturalmente si continua e con una macchina organizzativa che, nel caricamento e analisi dei dati, dovrà andare a regime. Servirà, si spera, a rimediare laddove ci sono problematiche organizzative. Per esempio nei tempi di notifica dei risultati, con il filtro dei medici di medicina generali e pediatri. E poi la ”restituzione” del greenpass, che richiede alcuni giorni. Problemi di software ? Questione non risolvibile dietro l’angolo senza programmazione. Purtroppo non si è investito abbastanza. Salvo a dilapidare 23 milioni di euro in un triennio per una facoltà di medicina, che non ha raggiunto ancora il numero prefissato degli iscritti. E su queste scelte, paradossali e inutili, non ci sono vaccini che tengano.

Vaccinazioni e test covid-19, aggiornamento del 19/01 (dati 18/01)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 gennaio, sono state effettuate 7.002 vaccinazioni.

A ieri sono 456.715 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,6 per cento) e 418.501 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,6 per cento) e 246.198 (44,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.121.414 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 93 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 43 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.874 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.213 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 692 guarigioni.

Si segnalano, inoltre, 4 nuovi decessi di persone residenti a Matera, Acerenza, Lauria e Viggianello.

Il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 18,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.



IL BOLLETTINO DELLA TASK FORCE

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 19 GENNAIO 2022, ORE 10.00 Report dati tamponi processati in data 18 gennaio 2022 Tamponi molecolari totali n. 561.976 Tamponi molecolari totali negativi n. 508.874 Persone testate n. 279.330 Test antigenici totali 53.629 Tamponi molecolari di giornata n. 2.422 TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 577 Tamponi molecolari negativi n. 1.845 Tamponi antigenici di giornata 4.452 TAMPONI ANTIGENICI POSITIVI DI GIORNATA N. 636 Totale Tamponi di giornata 6.874 TOTALE TAMPONI POSITIVI DI GIORNATA 1.213 RICOVERATI N. 93 A.O.R. San Carlo Potenza Malattie Infettive n. 21 Pneumologia n. 19 Medicina d’Urgenza n. 8 Medicina Interna Covid n. 0 Terapia Intensiva n. 2 A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera Malattie Infettive n. 32 Pneumologia n. 10 Medicina Interna Covid n. 0 Terapia Intensiva n. 1 GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 692 DECESSI ODIERNI TOTALI N. 4 Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 4 · Acerenza · Lauria · Viggianello · Matera Pag. 2 di 7 POSITIVI TOTALI N. 1.213 Positivi residenti 1.190 Positivi residenti provincia di Potenza 683 Positivi residenti provincia di Matera 507 COMUNE Tamponi Molecolari Test rapidi Totale Abriola 3 3 Accettura 2 1 3 Aliano 1 1 Anzi 1 1 Atella 5 7 12 Avigliano 5 17 22 Balvano 1 3 4 Baragiano 7 7 Barile 4 5 9 Bella 1 14 15 Bernalda 8 25 33 Brienza 5 1 6 Brindisi di Montagna 1 1 Calvello 6 6 12 Castelluccio inferiore 1 1 Castelsaraceno 2 1 3 Castronuovo s. Andrea 2 2 Cersosimo 1 1 Chiaromonte 3 1 4 Colobraro 1 1 Corleto Perticara 4 4 Craco 1 1 Episcopia 4 4 Fardella 1 1 2 Ferrandina 13 21 34 Filiano 2 6 8 Forenza 2 2 Francavilla in Sinni 6 6 Garaguso 6 6 Genzano di Lucania 2 2 Ginestra 1 1 Gorgoglione 1 1 Grassano 1 5 6 Grottole 1 1 2 Grumento Nova 1 1 Pag. 3 di 7 Irsina 2 17 19 Lagonegro 2 8 10 Latronico 7 7 Laurenzana 4 4 Lauria 47 8 55 Lavello 15 17 32 Maratea 3 2 5 Marsico Nuovo 6 6 Marsicovetere 12 6 18 Maschito 2 2 Matera 84 94 178 Melfi 21 6 27 Miglionico 1 1 Moliterno 2 2 Montalbano jonico 8 2 10 Montemilone 1 1 Montescaglioso 27 16 43 Muro Lucano 3 3 Nemoli 2 2 Nova Siri 1 8 9 Oppido lucano 3 1 4 Palazzo San Gervasio 2 7 9 Paterno 1 2 3 Pescopagano 2 2 Picerno 23 23 Pietragalla 1 2 3 Pietrapertosa 5 5 Pignola 4 16 20 Pisticci 16 31 47 Policoro 26 9 35 Pomarico 6 6 12 Potenza 49 87 136 Rapolla 3 3 6 Rionero in vulture 10 8 18 Rivello 1 1 Rotonda 7 5 12 Rotondella 1 5 6 Ruoti 1 1 Ruvo del monte 4 4 Salandra 3 2 5 San Costantino albanese 1 1 San Fele 3 3 San Giorgio lucano 1 1 San Martino d’Agri 1 1 San Mauro forte 1 1 Pag. 4 di 7 San Severino lucano 1 1 Sant’Angelo le fratte 3 3 Sant’Arcangelo 9 13 22 Satriano di Lucania 7 7 Savoia di Lucania 1 1 Scanzano jonico 7 5 12 Senise 12 12 Spinoso 3 3 Stigliano 5 5 Terranova del Pollino 2 2 Tito 8 13 21 Tolve 1 1 2 Tramutola 5 5 Trecchina 1 1 Tricarico 3 3 Trivigno 1 1 Tursi 8 2 10 Vaglio Basilicata 1 1 2 Valsinni 21 1 22 Venosa 7 22 29 Vietri di Potenza 4 4 Viggianello 2 2 4 Viggiano 4 4 TOTALE 558 632 1.190

Positivi Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 7 4 11 Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 12 0 12 GUARITI TOTALI N. 692 Pag. 5 di 7 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 676 Accettura 2 Aliano 4 Anzi 8 Atella 4 Avigliano 1 Barile 12 Bernalda 6 Brienza 4 Brindisi di Montagna 31 Calciano 1 Carbone 1 Castelluccio inferiore 5 Castelsaraceno 6 Castronuovo s. Andrea 3 Chiaromonte 1 Colobraro 1 Corleto Perticara 3 Episcopia 1 Ferrandina 2 Forenza 7 Genzano di Lucania 6 Ginestra 4 Gorgoglione 12 Grottole 1 Lagonegro 6 Lauria 28 Lavello 1 Maratea 12 Marsico Nuovo 3 Marsicovetere 5 Maschito 2 Matera 79 Melfi 50 Miglionico 4 Missanello 1 Moliterno 1 Montescaglioso 5 Muro Lucano 11 Nemoli 1 Nova Siri 5 Oppido Lucano 1 Palazzo San Gervasio 4 Paterno 1 Pag. 6 di 7 Pietragalla 1 Pignola 4 Pisticci 5 Policoro 115 Pomarico 16 Potenza 66 Rapolla 1 Rionero in Vulture 9 Ripacandida 2 Rivello 7 Roccanova 1 Rotonda 6 Rotondella 5 Ruvo del monte 3 San Chirico Raparo 2 San Fele 8 San Mauro Forte 1 Sant’Angelo le Fratte 1 Sant’arcangelo 8 Satriano di Lucania 10 Savoia di Lucania 1 Scanzano jonico 5 Senise 2 Spinoso 1 Stigliano 5 Tito 7 Tramutola 3 Trecchina 2 Tricarico 1 Tursi 7 Vaglio Basilicata 1 Venosa 17 Viggiano 7 TOTALE 676 Guariti Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 1 3 Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 3

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 15.245 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 15.152 DECEDUTI RESIDENTI N. 639 GUARITI RESIDENTI N. 34.227 Potenza, 19 gennaio 2022 Task Force Regione Basilicata