Tra campane piene e picco, a quanto pare, ma non ci giuriamo da fine emergenza, la Basilicata attende che si raggiunga la quadra sugli anelli deboli della catena del contagio (ospedali, case di riposo) e cittadini positivi al virus a corona, obbligati ai provvedimenti contumaciali dai sindaci e che, inevitabilmente, finiscono con il contagiare i famigliari. Paradossale. Servono luoghi isolati ma aldilà delle lamentele dei sindaci, come ha fatto già due volte quello di Matera, non si passa ai fatti magari acquisendo o prendendo in locazione strutture come quelle turistiche che adesso sono vuote. Che e chi si aspetta? E su queste situazioni fluttuanti, che evidenziano alcuni dei limiti organizzativi,che armeggiano i dati dell’astronomo materano Franco Vespe. Contagi, ospedalizzazioni e decessi fanno registrare numeri bassi da forbici strette. Ma è presto per darci un taglio. Il coronavirus è lì come ripete l’open data manager Piero ” Piersoft” Paolicelli e quindi aspettiamo…

“Per gli infetti -dice Vespe, commentando i dati del finesettimana.Stiamo andando sempre sopra i valori previsti (le forchette) e l’andamento sta diventando sempre più asimmetrico. Comunque interpolazioni con funzioni asimmetriche come quella di Landau (linea blu che si divarica dalla campana senza andare a zero) non funzionano bene per fare proiezioni. Pertanto bisogna trovare parametri più attendibili per rappresentare adeguatamente i contagi. Confortanti invece i dati sui decessi. Abbiamo un numero al di sotto della linea delle campane, come accaduto per la Cina. Anche le forchette si sono leggermente ridotte: per domani si attendono fra i 506 e 573 decessi; mentre la forchetta delle perdite totali sono fra 19500 e 20600 unità. Volevo chiarire perchè la protezione civile non da il numero totale di nuovi infetti, ma li sottrae il nr. di decessi ed il numero di guariti. Questo è un dato che serve a chi fa modelli deterministici. Il più famoso è il SIR che divide la popolazione in “Suscettibili”, “Infetti e guariti o deceduti (R). Mentre il nostro modello lavora su dati giornalieri, il SIR lavora su dati cumulati. Per il SIR si arriva ad un altopiano e poi gli infetti calano perchè cominciano a prevalere i guariti (Il famoso R0 che diventa <1). Per fare un equiparazione con le analisi che vi propongo, la data del loro picco corrisponde a quello che noi definiamo" fine dell'emergenza"…La cosa che si temeva ora si sta avverando. Avevamo parlato della Puglia dove sembrava che la curva dei decessi fosse quiescente. Invece oggi sembra che si sia innescata la fase crescente esponenziale. In Basilicata, anche se con numeri molto più esigui, l'andamento dei contagi è simile alla Puglia (campana quasi tutta riempita!). Abbiamo inserito anche i dati di Lazio e Sicilia. I loro dati, anche se molto più ridotti, seguono il trend nazionale. I dati di Lombardia e Veneto confermano il trend già descritto. Ho aggiunto anche i grafici in piccolo sui tamponi . Si vede che il loro numero, nonostante fosse in aumento, non ha portato ad un aumento dei contagi. Anzi….'' Situazione, comunque, da tamponare