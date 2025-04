Daspo per 27 tifosi di calcio di Casarano e Matera. Per 5 anni niente partite in tutta Italia

Serve tempo, per verificare, accertare ma prima o poi – anche dopo sei mesi- i provvedimenti del Questore arrivano e per le intemperanze dei tifosi, dentro o fuori degli stadi, c’è il riscontro del conto da pagare…Cosi dopo la parte Matera- Casarano del 20 ottobre 2024 sono arrivati 27 Daspo, 26 per la squadra salentina che ha vinto il campionato di serie D girone, e uno per un tifoso biancoazzurro. Per tutti cinque anni da trascorrere fuori degli stadi di tutta Italia. Alternativa tv o web. Ma tifare in curva per la squadra del cuore è un’altra cosa…ma civilmente e con passione, senza compiere intemperanze.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Il Questore di Matera dispone 27 provvedimenti di D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) a seguito dei violenti scontri avvenuti al termine dell’incontro di calcio Matera – Casarano del 20 ottobre 2024

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria n. 26 persone, tutte aderenti al gruppo della tifoseria organizzata materana, denominato “CURVA SUD MATERA”, per essersi rese responsabili dei violenti scontri a seguito dell’incontro di calcio tra le società sportive “F.C. Matera e SSD Casarano Calcio”, svoltosi domenica 20 ottobre 2024, presso lo Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera.

Al termine dell’incontro, un gruppo di ultras materani, alcuni dei quali con il volto travisato ed armati di pietre, bottiglie e cinture con fibbie, riuscivano a raggiungere velocemente il quartiere Piccianello, tentando di entrare in contatto con i tifosi ospiti provenienti da via Cererie e diretti all’area di parcheggio. Solo il pronto intervento della Forza Pubblica impediva che ciò accadesse ed i tifosi del Casarano riuscivano ad allontanarsi indenni dal centro abitato, a bordo di automezzi privati.

La ricostruzione particolareggiata degli eventi, effettuata dalla D.I.G.O.S. e rafforzata dalle videoriprese della Polizia Scientifica, permetteva di identificare 26 persone, ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, dei reati di lancio di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici ed oggetti atti ad offendere, travisamento in occasione di manifestazioni sportive, di cui agli artt. 6bis, comma 1, e 6ter legge 401/1989, nonché dell’articolo 5 della legge 152/1975.

Parallelamente, con il nulla osta all’utilizzo degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica di Matera, il Questore, nell’ambito di un’articolata attività istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso 26 provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti dei 26 indagati, i quali non potranno accedere, per un periodo da 1 a 5 anni, alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale.

Un ventisettesimo D.A.SPO. è stato emesso nei confronti di un tifoso materano che, pur non avendo commesso fatti penalmente rilevanti, nella stessa circostanza, è stato ripreso in atteggiamenti tali da indurre, incitare ed inneggiare alla violenza. In quest’ultimo caso, trattandosi peraltro di soggetto già destinatario di D.A.SPO., il divieto di accesso a manifestazioni sportive, secondo quanto imposto dalla norma di legge, è pari a 5 anni con prescrizioni, quale l’obbligo di presentarsi in Questura in occasione delle partite casalinghe del Matera.