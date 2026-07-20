Danni da interruzione energia elettrica? C’è indennizzo

E nella giornata di lunedì 20 luglio, a Matera, e in altre località dove si sono verificate interruzione di energia elettrica, a causa del sovraccarico da consumi, visto il ricorso massiccio- per esempio – a condizionatori d’aria e similari, le imprecazioni per il disagio si sono susseguite a ogni black out,se vi piace la funerea denominazione in inglese. Pochi minuti mentre si stava davanti alla tv, al computer, preparando la cena, stirando o quando erano in attività lavatrici per il bucato e il frigo custodiva frutta, gelati o bibita fresca, ecco il buio. Inevitabile il commento : ” … e mo? E se si brucia la scheda degli elettrodomestici?” per esempio del frigo con il rischio di vedere scongelati molti prodotti? Cosi dopo la ricerca di una lampadina tascabile o delle romantiche e rare candele si accende una luce di speranza, di emergenza. Niente paura dal sito di Arera https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/elettricita/la-fornitura/interruzioni-del-servizio/cosa-si-puo-fare-in-caso-di-danno-subito-a-seguito-di-interruzione tutto quanto occorre sapere e fare per tutelarsi: dai rimborsi in automatico in bolletta per interruzioni prolungate a quelle dei singoli dati con istanze da inviare ai singoli fornitori di energia. E se non vi basta Arera consultatevi pure con una associazione di tutela dei consumatori. L’Arera, comunque, è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Una autorità amministrativa indipendente, tutta italiana, che garantisce la concorrenza e controlla i servizi di pubblica utilità. Arera opera nei settori dell’energia elettrica, gas naturale, acqua, rifiuti e teleriscaldamento, tutelando gli interessi di consumatori e utenti.Leggete, informatevi e tutelatevi. L’interruzione di energia, di servizi domestici o industriali, purtroppo è dietro l’angolo…