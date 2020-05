E ora per quanti ne sono convinti e vorranno intraprendere quella strada c’è anche il Comitato famiglie e imprese colpiti dal blocco totale (come è giusto dire in italiano) procurato dall’epidemia da virus a corona o dell’anglicismo a tutti i costi ‘’Lockdown” da ‘’perfida Albione’’ come si diceva nel secolo scorso. A sostenere la Causa del Comitato è l’avvocato lucano Maria Grazia Masella, come ci informa Rocco Tauro, per attivare eventuali richieste di indennizzo procurate dalla lunga fase di Costrizioni domiciliari per preservare comunità e territori dall’epidemia da covid 19, sul quale le strumentalizzazioni e le ipocrisie mondiali si sprecano tra Stati Uniti e Cina. Del resto ci sono tutti i danni morali sul piano psicologico e penale procurati dalle coabitazioni forzate ( Uxoricidi, tossicodipendenze, disagio mentale) senza dimenticare, ancora più gravi, i danni all’economia che andranno avanti per gli anni a venire. L’avvocato di origini montalbanesi Maria Grazia Masella, con studio a Roma,e con una breve parentesi nel 2016 Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza al Comune di Matera, sta seguendo il contenzioso facendo riferimento all’articolo 2045 del Codice. Civile. I danni da virus a corona sono lì e stanno segnando in maniera negativa il futuro delle Tre Italie, come ricorda Tauro. Ne usciremo con senso di responsabilità e programmazione, senza colpi di testa e nel segno del’Unità.



L’avvocato lucana, Maria Grazia Masella, ha costituito, insieme ad altri quattro suoi colleghi, ” il Comitato famiglie e imprese colpiti dal lockdown ”, ( blocco totale).

“L’atto autoritativo di chiudere molte imprese ha portato gravi danni economici. Senza stare a discutere se l’atto che ha imposto il blocco totale, ossia il dpcm sia legittimo o meno, e secondo me non lo è, possiamo fare riferimento all’articolo 2045 del codice civile, che dice che se si subisce un danno per causa di forza maggiore si ha diritto a un indennizzo dallo Stato. Indennizzo ovviamente quantificabile in concreto con il mancato guadagno. Quella cifra potrà essere richiesta allo Stato”, ha dichiarato al Il Tempo la Masella.

“Anche per gli eventuali danni psicologici, se ben dimostrabile, si potrà richiedere un risarcimento”.

L’avvocato , originaria di Montalbano Jonico, aggiunge che se i dpcm, attraverso le sue infinite autocertificazioni fossero illegittime, anche le multe fatte ai cittadini e ad esercizi lo sarebbero.

Cosi come, sostiene ancora, si è fatto carta straccia della costituzione italiana, in quanto è avvenuta una limitazione della libertà, senza che ciò sia passato attraverso il parlamento. Né si tratta di costituzione sospesa, ma molto peggio. Insomma, il governo Conte ha operato sino ad ora senza il rispetto delle regole che impone uno stato di diritto.

E dopo aver scontentati tutti, ora deve fare i conti anche con quanto sostiene, giustamente, il “Comitato famiglie e imprese compiti dal lockdown”.

Bene hanno fatto gli avvocati a prendere le difese di quanti stanno pagando caramente una gestione di emergenza sanitaria, che ha stravolto la vita degli italiani, anche di molto oltre il necessario, causando, volutamente “la sindrome dell’uomo solo al comando”, attorniato da 450 super esperti, a fare, tra l’altro, confusione tra loro.

Ripetendo come, come un mantra, a rete unificate, manco fossimo in emergenza bellica, e con atteggiamento ansiogeno, di stare tutti in casa. E c’era bisogno di impegnare le forze dell’ordine italiane (come mai visto sino ad ora) ad ubbidire a questo atto di grande dubbio costituzionale? Quando stiamo, invece, osservando l‘alto senso di responsabilità degli italiani, superiore a chi li amministra in questo momento?

Né a voler prendere atto che l’epidemia nazionale ha palesato nella tregenda ben “Tre Italie”, come ora molti addetti ai lavori sostengono. E’ dunque eccessivo è stato il decretare per tre mesi sempre allo stesso modo, ovvero non tenendo conto, appunto, della diversità nella sua virulenza geosanitaria.

Sorgendoci il brutto e serio sospetto che nella tragica situazione, più di qualcuno ci ha visto la irripetibile occasione di una rendita di posizione politica, da spendere ora e dopo. Da condannare duramente.

Il tutto mentre veniva fortemente compromessa la produttività nazionale, creando milioni di disoccupati di tutte le categorie, e non facendo mancare, purtroppo, anche tragici epiloghi.

09 maggio 2020

Leonardo Rocco Tauro

