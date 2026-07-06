Daniele l’altruista di Metaponto. Premiato dal sindaco di Altamura

Non generalizziamo o, se vi piace, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ci sono giovani come l’altamurano Daniele Lorusso che non esitano ad aiutare gli altri, tuffandosi in mare come è accaduto nello scorso mese di giugno al Lido di Metaponto ( Matera). Ne abbiamo parlato https://giornalemio.it/cronaca/altruismo-in-spiaggia-il-giovane-daniele-altamurano-eroe-silenzioso-a-metaponto/ e auspichiamo che oltre al sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, il giovane possa essere portato ad esempio anche dal presidente della Repubblica. Nel servizio la cerimonia svoltasi in Municipio con la consegna del primo cittadino di una targa a Daniele. Bravo. Un esempio di cittadinanza attiva e altruista.



LA CERIMONIA DI CONSEGNA IN MUNICIPIO

“𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒, 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒, 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎”.

Con queste parole, impresse su una targa, il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato un riconoscimento a Daniele Lorusso, studente sedicenne, che sabato 20 giugno, di pomeriggio, nel lido di Metaponto, si è reso protagonista di un’azione di grandissimo senso civico e valore umano. Infatti è intervenuto per soccorrere una donna e il suo figlio che erano in grave difficoltà in mare e rischiavano di annegare. Una storia che ha fatto il giro d’Italia per le doti di coraggio e di umiltà dimostrate dal giovane altamurano e per il felice esito della vicenda che si è conclusa al meglio perché madre e figlio sono sani e salvi, anche grazie ai soccorsi e alle cure mediche prestati alla donna.

Tutto questo è stato rimarcato stamane nell’incontro nel Palazzo di Città, alla presenza dei genitori, dei fratelli, di altri familiari e amici. Il sindaco ha ringraziato Daniele per la sua azione esemplare e ha dialogato con i ragazzi presenti.