Daniele Difato debutta con il brano Stanotte tu ed io: la musica nel destino di una famiglia di artisti

Per qualcuno la musica è una passione. Per altri è una vocazione. Per Daniele Difato è sempre stata semplicemente casa.

Cresciuto “a pane e note musicali”, in una famiglia dove l’arte ha accompagnato la quotidianità e il talento si è tramandato di generazione in generazione, Daniele compie oggi un passo importante nel suo percorso artistico con l’uscita del suo primo singolo, “Stanotte tu ed io”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, scritto da Daniele Difato, Remo Elia e Teresa Romano, nasce da un progetto sviluppatosi quasi per caso, ma alimentato da ciò che conta davvero: passione, amicizia e il desiderio di condividere emozioni attraverso la musica.

“Questo progetto musicale nasce quasi per caso, unendo passione e divertimento, scrive infatti Daniele Difato sulla sua bacheca facebook. Ringrazio di cuore Remo Elia per avermi dato fiducia, per avermi catapultato e supportato in questo nuovo capitolo artistico della mia vita”.

Per l’artista e docente di musica questo debutto rappresenta, probabilmente, il naturale approdo di un percorso iniziato fin da bambino. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, grazie a una famiglia di artisti e talenti musicali che gli ha trasmesso il valore delle melodie, dell’interpretazione e della condivisione. Un patrimonio umano e artistico che continua ancora nelle nuove generazioni e che oggi trova espressione in un brano capace di raccontare sentimenti autentici con semplicità e intensità.

Determinante è stato l’incontro con Remo Elia, produttore discografico e autore che nel corso della sua carriera ha firmato brani per artisti del calibro di Sal Da Vinci, Tiromancino, Carmen Consoli, Ivana Spagna e Luisa Corna, collaborando anche con la Viameda Edizioni Musicali di Eros Ramazzotti. Dalla stima reciproca è nata una collaborazione che ha permesso a Daniele di trasformare un sogno in realtà.

Stanotte tu ed io è molto più di un singolo d’esordio. E’ un debutto in cui Daniele Difato si presenta al pubblico con autenticità e sensibilità, portando con sé il bagaglio di un’eredità artistica importante e la voglia di scrivere nuove pagine del suo cammino musicale. Perché quando si cresce respirando musica, ogni nota diventa parte della propria storia.

Ascolta il brano: