Dallo scalo di Garaguso a Oliveto strada nel degrado

A ricordarlo è l’ex sindaco di Garaguso Francesco Auletta,e lo facciamo anche noi pescando nell’archivio dei tanti articoli pubblicati in passato sull’argomento,https://giornalemio.it/cronaca/garaguso-il-sindaco-scrive-a-provincia-e-regione-per-viabilita-e-bilancio/, circa lo stato di degrado delle strade di collegamento del comprensorio basentano. E stavolta punta il dito, a suo dire, sulle scelte fatte dalla passata gestione dell’Amministrazione provinciale con investimenti di adeguamento viario fatto in prevalenza nel Metapontino. ”Il degrado pericolosità della SP 277 -afferma Auletta- dallo scalo Garaguso fino ad Oliveto Lucano è stato attenzionato alla Provincia di Matera per 5 anni ,con manifestazioni pubbliche di protesta(fatte dall’ex primo cittadino) .Ma l’ex Presidente Marrese e altri hanno dirottato tutti i finanziamenti della Regione nel Metapontino”. Il battagliero Auletta torna a protestare e auspica che anche altri facciano sentire la propria voce nelle sedi opportune.