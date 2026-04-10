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Cronaca

Dall’Italia il triplo delle firme per la sospensione dell’accordo di associazione UE con Israele. Firmiamo ancora!

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il 31 marzo quando avevamo rilanciato l’iniziativa dei cittadini europei per la richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele, del milione di firme necessarie ne erano state raccolte 586.794. Oggi, al momento in cui scriviamo, siamo a 824.173! L’Italia ha superato il triplo della soglia minima di firme necessarie per chiedere la cancellazione degli accordi tra Ue e Israele con 198.233 su 53.580, richiesto per il nostro Paese, pari al 369,98%.  Continuiamo a firmare QUI: https://eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home.

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Vito Bubbico
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