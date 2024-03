“Dall’empirismo dei Sassi alla biomedicina” ne parla il dott. Nunzio Longo

Sabato 9 marzo, alle ore 16.00, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera, il dottor Nunzio Longo parlerà, in un incontro dal titolo “Dall’empirismo dei Sassi alla biomedicina”, di come si sia passati dalla Medicina dei primordi della civiltà dei Sassi alla moderna biomedicina tecnologica. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Carlo Levi di Matera, è promossa dall’UNITRE Matera per meglio conoscere gli antichi metodi di cura, che si basavano su minerali, flora e animali, e per comprendere come la moderna biomedicina abbia tratto grandi benefici dall’apporto di conoscenze empiriche maturate nel corso di secoli. Nunzio Longo, farmacista, biologo e giornalista, ha scritto varie pubblicazioni sulla storia della farmacia locale ed è autore di numerosi saggi sulla Medicina Popolare nei Sassi e del rapporto di quest’ultima con la Biomedicina.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.