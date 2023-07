Dalle Asturie un pieno di sidro per Luciano e Francesco in tour

Un bicchiere di sidro asturiano fatto con mele locali fatte fermentate e la serata diventa frizzante, con un bel piatto di pane, cipolle e dell’immancabile arrosto su piatto rovente in quel di Oviedo,nota per il suo centro storico ricco di attrattive culturali ( dalla cattedrale al Museo) e per le tante figure che caratterizzarono la vita del Principato. Ma prima la coppia dei centauri italiani, Luciano Loizzo da Ferrandina con la sua MotoGuzzi 235 Gt Lodola del 1960 e Francesco Fiorini da Crema in sella a una Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970, hanno visitato La Coruna capoluogo della Galizia con quella brezza marina che invita a fare un salto dall’altra parte della Manica verso l’isola di Man, nota per un celebre raduno motociclistico… Ma c’è tempo per pensarci, dopo aver toccato la città simbolo di tanti ”cammini” come Santiago e pasteggiato con arrosto di vitello e maiale e un bicchiere di quello buono. Del resto in precedenza domenica 23 luglio avevano fatto tappa a Ribaedo a 170 km da Oviedo e con una temperatura davvero primaverile da 19 gradi…E qui la sorpresa e l’invito che non ti aspetti di partecipare a un raduno di veicoli d’epoca. Purtroppo va rispettato il programma della giornata, ma una foto ricordo ci sta con l’aggiunta di una maglietta. Poi dritti dritti a Oviedo con la terza tappa da 320 chilometri coperta alla velocità consentita dalle due nonne su due ruote e a una temperatura di 20 gradi…mentre in Italia si cuoce a fuoco lento. Come la cucina delle Asturia tra sidro, pane, cipolle, arrosto, cerveza e tanta allegria mentre in sottofondo battono i suoni della musica tradizionale spagnola. ” Estamos mucho bien…” hanno commentato Luciano e Francesco, che potrebbero fare da testimonial per una rubrica tv per viaggi su moto d’epoca. Loro sono disponibili e hanno imparato lo spagnolo, soprattutto a tavola…Ma senza esagerare. La settimana ricomincia in sella alle loro affidate compagne di viaggio.

Una domenica da ricordare