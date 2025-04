Dalle 8.00 di domenica 13 aprile sospesa erogazione idrica a Matera

E’ la conseguenza del guasto sulla condotta adduttrice in C.da Trasano L’interrruzione andrà avanti sino a conclusione dei lavori, https://giornalemio.it/cronaca/scoppia-tubatura-dacqua-a-trasanello-al-sul-posto/ . Il Comune di Matera, che ha attivato il Centro Operativo Comunale, e Acquedotto Lucano, che ha già avviati i lavori di riparazione, seguono costantemente la situazione al fine dei tempestivi aggiornamenti sullo stato dei lavori di ripristino, che sono già iniziati.

Nel frattempo, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento della città, saranno dislocate a cura di Acquedotto Lucano le autobotti nei seguenti punti:

1. Piazzale antistante ingresso Municipio;

2. Piazza S. Agnese;

3. Piazza San Pietro Caveoso;

4. Via Don L. Sturzo presso Chiesa di San Paolo;

5. Viale Nitti angolo Viale Il Vento;

6. Piazza Montegrappa – Borgo La Martella;

7. Via Lussemburgo – Borgo Venusio;

8. n° 2 autobotti saranno poste a servizio dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA.

Il numero delle autobotti potrà essere incrementato sulla scorta delle esigenze eventuali ed ulteriori che saranno rappresentate.

Qualora la situazione si protraesse oltre la giornata di domenica 13 aprile 2025, saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino.