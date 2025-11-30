Dall’asta del tartufo bianco pregiato di Basilicata, a Matera, fondi per attività benefiche

Partecipazione, coinvolgimento ma soprattutto tanta solidarietà all’asta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata che si è svolta questa mattina a Matera, nella Sala degli Specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi, nell’ambito della manifestazione ‘Tesori dalla Terra’ organizzata dalla Direzione Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata. “Ad animare l’evento -si legge in una nota- un banditore d’eccezione, l’attore comico Giobbe Covatta, noto per il suo attivismo umanitario, affiancato da Peppone Calabrese e dalla conduttrice Rai Bianca Luna Santoro. Insieme hanno intrattenuto e divertito il pubblico presente, composto da rappresentanti istituzionali, esperti del settore e cittadini interessati a questa eccellenza gastronomica, incoraggiando l’adesione all’asta solidale: a Matera sono stati raccolti 11.500 euro, di cui 3 mila euro, ricavati dalla vendita di un tartufo di 170 grammi, andranno all’associazione Anffas per il progetto PeperonAut finalizzato all’inserimento lavorativo dei ragazzi autistici; i 3.500 euro ottenuti per la consegna di un tartufo da 177 grammi saranno invece destinati alla Fondazione LAB00 ETS per l’iniziativa ‘La spesa sospesa’ che ha come obiettivo quello di combattere difficoltà economica e spreco alimentare; il terzo lotto, con un tartufo dal peso di 400 grammi, ha assicurato 5 mila euro all’associazione ‘Differenza Donna’ per la casa rifugio di Palazzo San Gervasio intitolata a ‘Elisa Claps’. Ad aggiudicarsi l’ultimo lotto, con un tartufo di ben 550 grammi, è stato il ristoratore lucano di Hong Kong Giandomenico Caprioli che ha scelto di destinare i 10.500 euro dell’acquisto alle famiglie delle vittime dell’incendio che ha colpito la città asiatica. In videocollegamento per l’asta anche dalla trattoria A’ Muntagnola di Berlino e dal ristorante americano Al Tiramisù Washington DC. Due giorni, quelli materani, segnati da incontri istituzionali con esperti del settore, laboratori di cucina e diversi momenti culturali che hanno messo al centro il tartufo bianco, prodotto sempre più apprezzato dai lucani e valorizzato dalla politica regionale anche per il suo impatto sul Pil agricolo che si attesta in una fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro all’anno.”

