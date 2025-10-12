Dall’Archivio della memoria il Liceo Duni. Spazi di ieri e di oggi nella giornata Fai

Coincidenze? Fate voi. Ma trovare in una vecchia lettera del 1914 che parla dell’ampliamento del Liceo Classico ”Duni” di Matera illustrata dagli studenti di oggi di quella scuola, che attendono di tornare nella vecchia sede di via delle Nazioni Unite, riporta alla letteratura o dei luoghi comuni sui ”segni del destino” o della ”Provvidenza” manzoniana che si manifestano per indicare, chissà, una soluzione in tempi brevi. Magari per l’anno scolastico 2026-2027. La mostra sull’Archivio ritrovato

https://giornalemio.it/cultura/la-matera-del-territorio-nellarchivio-ritrovato-di-fontana-genovese-e-dellater/ organizzata dallo stesso Archivio di Stato, dal Mip e che ha visto in occasione delle Giornate d’autunno del Fai gli apprendisti ciceroni del Liceo illustrare i contenuti insieme a foto documenti, del fondo dedicato all’avvocato Nicola De Ruggieri https://giornalemio.it/cultura/tutte-le-carte-dellavvocato-de-ruggieri-allarchivio-di-stato/ hanno consentito di apprezzare e far conoscere pagine della memoria del territorio, che meritano di essere approfondite e rapportate alla vita della ”polis”, a quella attenzione da parte della politica che deve fare i conti con burocrazia, adempimenti, risorse, responsabilità e irresponsabilità che rinviano nel tempo l’esecuzione delle opere pubbliche. E il caso del Liceo Classico ”Emanuele Duni” ( con la denominazione ufficiale Istituto di istruzione superiore Emanuele Duni – Carlo Levi che comprende il Liceo artistico) è davvero esemplare.



La lettera del preside del tempo, datata ottobre 1914, a nome del consiglio dei professori, al deputato progetto De Nora del Regio Liceo Ginnasio ospitato a Palazzo del ”Seminario, Monsignor Lanfranchi, auspica che i lavori possano cominciare quanto prima. Non sappiano, trattandosi di un ampliamento, quali siano stati i tempi di esecuzione. Immaginiamo che il buon parlamentare miglionichese abbia seguito la trafila delle lettere di sollecito al Ministro,al Regio genio civile e,infine, sulla Municipalità ( un tempo Università)per dare una risposta al Preside. Il parlamentare si occupò nel 1916 del ”Duni” anche per assicurare il pareggio di bilancio del Convitto, per assicurare il ritardo di chiamata alle armi dei giovani della classe di leva 1895 e per un permesso, con telegramma del 1915, che consentisse agli studenti di ottenere il diploma o la promozione a classi successive. Allora non c’era il calo demografico e il problema degli spazi didattici era fondamentale per andare avanti. Oggi la situazione è in ”itinere” in attesa che si completino i lavori,tra questi la palestra,nella vecchia sede di via Delle Nazioni Unite, chiusa dal 2018 a causa di problemi statisti.



A giugno 2024 l’Amministrazione provinciale di Matera aveva consegnato con fondi del Pnrr per 1.250.000 euro otto aule didattiche e altre cinque per servizi amministrativi e laboratori. Un intervento parziale, seguito da appalti per altri lavori, dei quali si attende la consegna. Nel frattempo allievi e docenti continuano a lavorare negli spazi messi a disposizione nel Palazzo della Regione di via Castello. L’auspicio è che la vecchia sede possa tornare operativa con il prossimo anno scolastico. Studenti, professori e preside continuano a lavorare con impegno e passione e ne abbiamo avuto conferma domenica 12 ottobre nella giornata Fai d’Autunno. Così è stato per l’esperienza all’Archivio di Stato, con le foto di tanti giovani del nostro territorio che parteciparono alla grande Guerra, allegate a lettere scritte nei momenti di pausa, o quelle in formato ”cartonato” cartolina inviate a mogli e parenti, che riportano alla memoria nomi e cognomi che si sono perpetuati.





E’ il caso di Francesco Quinto, di Vito, da Montalbano Jonico , deceduto sul Carso il 16 settembre 1916,a Quota 208 sud, un rilievo- precisa la nota- situato vicino a Doberdò del Lago. Una foto, una storia, una comunità e la guerra che ritorna oggi ( Gaza, Ucraina e altre decine di conflitti dimenticati) con tanta ipocrisia per motivi geopolitici, finanziari, speculativi per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo e con migliaia di vittime tra i civili. Una spirale guerrafondaia con una corsa al riarmo,come sta facendo l’Unione Europea,ma assente – è un dato oggettivo- in iniziative autonome di pace, lasciando spazio alla massima latina ” si vis pacem para bellum”. Se vuoi la pace prepara la guerra, fino a un certo punto, visto quanto riportato all’articolo 11 nella Costituzione italiana sul tema della guerra. Una scelta pericolosa che non promette nulla di buono. Si dovrebbe lavorare,piuttosto, al progresso dei popoli, occasioni di lavori, scuole per gli studenti perché la cultura è fondamentale per formarsi e incontrare altri popoli. E la cultura che è conoscenza, ricerca, non deve aver confini. Costruire, come abbiamo visto al piano di sopra dell’Archivio di Stato con le dell’Archivio dell’Ater di Matera con una immagine esemplare di lavoratori impegnati a nella costruzione di alloggi popolari in via Passarelli, con risorse del Piano Marshall, e i laterizi del vicino mattonificio passato dall’imprenditore Cappelluti Altomare e nel secondo dopoguerra ai Manicone e Fragasso. Uno scatto in bianco e nero che ci ricorda quello di altri operai, immortalati, sui piani alti del grattacielo Rockfeller di New York mentre consumano il pranzo.



Foto di vita come quelle di Rosario Genovese con lo scatto della Matera che cambia: la stazione delle ferrovie calabro lucane a scartamento ridotto di contrada Macamarda e un carretto trainato da un asino, parcheggiato in via Don Minzoni, tra Fiat 500 ”Topolino” degli anni Trenta e Fiat 1100/103 berlina e giardinetta tra la fine degli anni ’50 e la prima metà degli anni ’60 .



E poi le foto a colori di Vincenzo Fontana su paesaggio e quotidiano. Non abbiamo dimenticato il luogo che ha ospitato le iniziative l’Archivio di Stato rimasto- per fortuna- un contenitore culturale della memoria, da cui attingere a piene mani. Il Ministero della Cultura ha comprato l’immobile, scongiurato la vendita sul mercato della proprietà.



Quell’immobile è tanta parte della storia ”partecipata” della città per aver ospitato il cinema Quinto, luogo di svolgimento di spettacoli, eventi culturali e politici, e al piano interrato la discoteca Flamengo e poi Gogò. Altri tempi, legati a tanti ricordi personali. Come non ricordare i concerti nella prima metà degli anni ’70 di Francesco De Gregori, contestato anche a Matera per il presunto imborghesimento dopo le canzoni del LP ”Rimmel”, Lucio Dalla con il long playing ”Automobili” e quello autofinanziato dal Centro Nuova Cultura con Tony Esposito nel 1976 per aiutare i terremotati del Friuli. L’ultimo film proiettato nel 1980 fu The Blues Brothers con i pirotecnici John Belushi e Dan Aikroyd. Poi il terremoto.E anche questa è una pagina di Archivio…

