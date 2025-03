Dalla piazza di Matera dell’8 marzo:”Finché non saremo libere tutte non sarà libera nessuna”

Poche, purtroppo, ma determinate e rumorose, le donne che hanno sfilato questa mattina a Matera in una delle oltre sessanta manifestazioni che il movimento Non Una di Meno ha organizzato per oggi in tutta Italia. Un corteo che partito dal Castello Tramontano ha fatto diverse tappe per le vie centrali della città, in ognuna delle quali sono state, a beneficio dei passanti, scandite le parole d’ordine e le ragioni della manifestazione odierna, sino alla conclusione del percorso avvenuto in Piazza Matteotti. Ma quale festa “se la nostra esistenza viene costantemente delegittimata e messa al margine”? Oggi siamo ancora qui a lottare, è stato ricordato, perchè “Ci molestano in casa, per strada, a lavoro. Ci stuprano, ci ammazzano una ogni tre giorni“, ed anche “perché il welfare di questo paese si regge sulle nostre spalle, sulle spalle delle persone che lavorano nelle nostre case come collaboratrici domestiche”. Ed è una lotta per tutte le donne oppresse nel mondo “delle nostre sorelle e compagne in lotta in palestina, nella repubblica democratica del congo, in kurdistan, in sudan, in iran, in yemen, a cui guerre e genocidi stanno portando via tutto“, con la consapevolezza che “Finché non saremo libere tutte non sarà libera nessuna.” Alla manifestazione indetta da Non Una di Meno hanno aderito Matera rumore, MAS (movimento dell’autocoscienza del sud), la CGIL, la Rete degli studenti medi, Gaza freestyle e l’ANPI, i cui esponenti erano presenti al corteo e sono intervenuti al termine dello stesso.

“Questa piazza itinerante -ha spiegato nel suo intervento una delle esponenti materane di Non Una di Meno– ci ha dimostrato che oggi, 8 marzo, siamo qui per tantissimi motivi. Oggi non è una festa ma una ennesima giornata di lotta, perché la nostra esistenza viene costantemente delegittimata e messa al margine. Che si tratti di lavoro, delle mura domestiche, della sanità pubblica o dell’istruzione, le istituzioni che dovrebbero tutelarci e avere cura di noi sembrano ignorarci. In questo sistema è necessario chiedersi: Quanto vale il nostro tempo? quanto valgono le nostre vite? Ci molestano in casa, per strada, a lavoro. Ci stuprano, ci ammazzano una ogni tre giorni con la silente e passiva complicità di chi ci governa. Stiamo assistendo ad un lento e costante processo di smantellamento e privatizzazione del sistema sanitario nazionale, vi siete mai chieste quali sono i reparti dei nostri ospedali che per primi cancellano i servizi ambulatoriali? Quelli di ginecologia, dove per prenotare un’ecografia bisogna aspettare due anni, idem per una mammografia, a dispetto dell’urgenza con cui vengono richiesti gli esami. Abbiamo assistito al disinteresse riservato da chi ci governa verso i disturbi del comportamento alimentare, verso la psicoterapia, verso interventi di tutela nei confronti dei nostri corpi e delle nostre menti. E spesso rinunciamo a curarci perché poter prendere due volte al mese l’aereo per raggiungere l’ospedale a Milano è un privilegio che non tutte le persone hanno. Curarsi in uno stato di welfare non dovrebbe essere un privilegio ma un sacrosanto diritto. In quanto periferia di questa nazione siamo narrate come quelle che rubano il reddito di cittadinanza, misura che ha permesso a tantissime donne di avere un supporto economico grazie a cui sono riuscite a fuggire da situazioni abusanti, da compagni maltrattanti. Il ricatto economico che in quanto donne siamo costrette a subire è a tutti gli effetti una violenza. Oggi siamo qui perché il welfare di questo paese si regge sulle nostre spalle, sulle spalle delle persone che lavorano nelle nostre case come collaboratrici domestiche, che troppo spesso consideriamo nemmeno meritevoli di avere un nome. Le chiamiamo “donne delle pulizie” come se la loro vita fosse solo quello, pulire le nostre case o prendersi cura delle persone a cui noi non possiamo assicurare cura. La verità è che è lo stato che si dovrebbe prendere cura di tutt3, non dovrebbe essere compito nostro fare le equilibriste tra casa e lavoro, talvolta costringendo al lavoro precario e non contrattualizzato altre donne che altro non sono che nostre sorelle. Sappiamo bene da che parte stare, ed è la parte delle nostre sorelle e compagne in lotta in palestina, nella repubblica democratica del congo, in kurdistan, in sudan, in iran, in yemen, a cui guerre e genocidi stanno portando via tutto. I diritti che difendiamo sono globali, e siamo qui affinchè nessun’altra sorella sia costretta al silenzio, per la nostra autonomia e libertà. Finché non saremo libere tutte non sarà libera nessuna.“