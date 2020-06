Alex Zanardi invade l’altra corsia e finisce contro un TIR. Un assurdo incidente di cui ancora non conosciamo gli esiti definitivi ma che ha innestato un bailamme di servizi “giornalistici” dal sapore agiografico e di fatto grottesco che raccontano nei minimi particolari le gesta del Sig. Zanardi ma nulla dicono del dramma del camionista investito dal corridore.

La vicenda offre uno spaccato chiaro di quello che è oggi il mondo della pubblicità e dello sport/spettacolo e della informazione pelosa che suona la grancassa per chi deve fare… cassa. I VIP e le icone pop per lo più servono a questo.

Oggi credo opportuno portare solidarietà e comprensione al non-famoso-lavoratore-camionista, vera vittima dell’incidente, che era per strada per portare il pane a casa, non per battere un qualche record: ma di lui nessuno parla e inoltre non si sottolinea la follia di disputare gare con mezzi speciali su strade a circolazione ordinaria.

Si dedicano pagine e ore TV al responsabile dell’incidente, che, icona della pubblicità, risulta essere quindi la sola vittima degna di esser compianta; il camionista invece è meno degno di solidarietà evidentemente, perché non è un VIP, ma un anonimo, uno che non ha da fare gare sotto i riflettori e deve andare a lavorare se vuole campare, uno qualunque, uno che se pigia sull’acceleratore lo arrestano, mica gli danno la coppa con lo sciampagna.

Francamente non mi pare una bella cosa.

La vita reale, grazie alla TV, è diventata fiction e la si valuta con gli stessi parametri. Nei film, se muore il protagonista ci si commuove, se muoiono plotoni interi di comparse, nessuno ci bada, dimenticando che ciascuno di quei personaggi non in vista, non protagonisti è una persona umana. Bene, io rigetto la vita/fiction e da sempre sono dalla parte delle comparse del mondo, dalla parte di quelli che sembrano ospiti-intrusi nella vita bella che spetta di diritto ai VIP, a chi comanda, a chi ha visibilità e potere. Solidarizzo, con i deboli, gli ignoti, tifo per la gente comune e per gli anonimi lavoratori.

Sì: mi dispiace anche per il corridore in questione, molla di altro livello nell’ingranaggio del divismo sportivo, della pubblicità: un lucroso prodotto anche lui, con i suoi eccessi, con la sua determinazione.

Il camionista è stato oggetto di ogni ispezione e indagine, gli hanno sequestrato il mezzo con cui mantiene la famiglia, non può lavorare per chissà quanto tempo: è preda di comprensibile angoscia per l’incidente e, se tutto va bene, se non perde il lavoro, se non dovrà pagarsi avvocati, per tutta la vita dovrà convivere con la sproporzione sociale fra il suo dramma di uomo comune e quello mediatico del campione e non può neanche dire di aver investito la persona sbagliata, perché è lui che ne è stato investito, vittima inconsapevole dell’hic et nunc, di un fato patrigno, e subito dopo di un ingranaggio pubblicitario che continua a usare la icona pop Zanardi per fare audience, mitragliarci di spot e vendere formaggini e creme solari.