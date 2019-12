Per i materani, anno nuovo … assessore nuovo. Cosa vogliono di più dalla vita? E come si dice “cacciato quello vecchio“, pessimo, si spera che “il nuovo sia migliore“.

Il Sindaco De Ruggieri ha firmato dunque il decreto di nomina “Viste le dimissioni rassegnate dall’ing. Angelo Montemurro, con nota in data 24/12/2019 – acquisita al prot.gen. dell’Ente con il n. 0103457/2019 in data 30/12/2019 – dalla carica di Assessore con delega alle Infrastrutture per l’accessibilità, Gestione e sviluppo della Mobilità e dei Trasporti; Mobilità urbana e traffico; Sicurezza stradale ;Polizia Locale; Controllo viabilità, ambiente, edilizia e commercio” del nuovo assessore, ricomponendo così la giunta comunale al completo.

E, come si legge nel provvedimento: “Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica della persona da nominare in base a quanto disposto dall’art.47, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 nomina il Dott. Tommaso Paolo Mariani, nato a Matera il 17 dicembre 1960 e ivi residente in contrada Le Piane“.

Appena è circolato il nome, del successore al peggiore assessore alla mobilità di Matera, abbiamo sentito più d’uno, manzonianamente esclamare: “Carneade, chi era costui?“.

E non sappiamo se anche il Sindaco abbia “ruminato tra sé” -come Don Abbondio- nel momento in cui gli è stato prospettato il nominativo in questione, alla ricerca di uno spiraglio di luce che gli facesse percepire la identità da altrui prescelto.

Il primo media on line che ha dato la notizia ha potuto aggiungere solo che è “dipendente Telecom“, un lavoratore dunque, e “laureato in giurisprudenza“.

Andando di poco più indietro, si risale alla filiera politica (si fa per dire) di provenienza, e si scopre che è tutto a posto, tutto sotto controllo.

Tutto in perfetto stile da manuale Cencelli, perchè il nuovo assessore, proviene dalla stessa squadra che ha pedalato insieme a quello uscente alle ultime elezioni comunali. Anch’esso ovviamente….contro De Ruggieri.

In una di quelle liste in cui allora si “divise” tatticamente il PD, con lo scopo di rastrellare voti (con la moltiplicazione dei candidati) ed assicurare seggi a chi temeva evidentemente di non farcela, presentandosi in un’unica lista di partito. Esattamente nella lista “Insieme” a sostegno di Salvatore Adduce, la stessa dell’assessore Nicola Trombetta e, per l’appunto dell’uscente assessore alle biciclette Montemurro.

Nell’occasione il neo assessore raccolse 180 preferenze e si collocò quarto (dopo i due precitati e Giuliano Paterino).

Bene, inquadrata la fisionomia del nuovo componente della Giunta di questo “governissimo” che porterà la città all’appuntamento elettorale di metà 2020, gli facciamo un sincero augurio di “buon lavoro”.

Sono pochi i mesi di lavoro che l’aspettano, non potrà oggettivamente fare molto, ma ci auguriamo che possa invertire -anche solo simbolicamente- la deriva di distruzione della mobilità alternativa della città perseguita dal suo predecessore.

Ad esempio compiendo un atto semplice, semplice: riaprendo la pista ciclo-pedonale in località Pantano! Restituendola ai suoi utenti.

E per farlo dovrebbe in fondo solo rispettare le indicazioni della delibera di giunta di cui è entrato a far parte, quella che agli inizi del 2019 (e solo per quest’anno) stabiliva il doppio senso di marcia in quel tratto di strada su cui insisteva quella pista ora distrutta.

Dottor Mariani su, ci faccia sognare, dia qualche segnale di discontinuità….la restituisca ai legittimi utenti (e pensi anche all’ipotesi di proporne la prosecuzione sino al Borgo Venusio).

Ma saremmo agli effetti speciali, ai botti di fine/inizio anno….questi si, meritoriamente vietati dal Sindaco.