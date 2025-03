Dalla gavetta a capi squadra volontari dei Vigili del Fuoco

Quando si insegue con determinazione un progetto prima o poi si concretizza e dà soddisfazione, con il riconoscimento sul campo di quello che si è fatto. Prova ne è la consegna di fregi ed elmetti rossi, con un ruolo di responsabilità per due vigili del fuoco volontari del distaccamento di Montalbano Jonico(Matera). La consegna dei ”segni distintivi” da parte del comandante provinciale ingegner Amalia Tedeschi.



Nella mattinata di oggi 27 marzo 2025, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, l’ing. Amalia Tedeschi ha consegnato, presso il distaccamento dei VV.F. volontari di Montalbano, fregi ed “elmetti rossi”.

Due ex vigili volontari, infatti, sono diventati Capi Squadra Volontari: i primi nella Provincia di Matera.

Si tratta di Vito D’Armento, classe ’68, volontario dal 2005, di Nova Siri e Vincenzo Casanova, classe ’82, volontario dal 2008, di Montalbano Jonico.

Ad entrambi, il Comandante ha tributato il ringraziamento per l’attività costante svolta a supporto del soccorso tecnico urgente nel territorio materano e un augurio di buon auspicio per gli anni a venire.

Non sono mancati momenti di commozione legati al racconto di esperienze vissute “sul campo” che rendono fiero l’intero Corpo Nazionale dell’operato di tantissimi, che in prima linea, mettono a disposizione volontà, orgoglio e senso di appartenenza a supporto dei cittadini.