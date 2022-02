Non capita tutti i giorni di vedere nella Città dei Sassi, e capitale europea della cultura 2019, una corposa comitiva di visitatori ”raccolta e attenta”, come quella della Diocesi di Milano, composta da sacerdoti e vescovi per un tour tematico sul tema dell’abitare. E a Matera ha riguardato “l’abitare nella storia di ieri e di oggi”, dopo le tappe di Bari ”nei confini” e di Taranto ”nel lavoro”. Ad accompagnare i visitatori le guide della cooperativa ”Oltre l’arte” con la presidente Rosangela Maino per una visita cominciata negli antichi rioni di tufo, nella chiesa di San Pietro Caveoso, accolti dall’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo,per un momento di preghiera e di riflessione. E poi proseguita nella chiesa rupestre della Madonna dell’Idris dove gli ospiti hanno ”incontrato” una donna e un uomo del passato, che hanno ricordato gli usi della gente che viveva in quei luoghi. Un contatto proficuo, sulle tracce della memoria, di una offerta turistica o di un ”format” (se vi piacciono gli anglicismi) denominato ” La bellezza narrata”, che riempie di contenuti e di emozioni (perchè no) quanti vogliano approfondire e conoscere l’anima, ma anche storia e fede di una comunità millenaria.



Dai Sassi al Piano, dopo una pausa e uno scatto ricordo dal belvedere di Piazzetta Pascoli, dove gli ospiti hanno incontrato il poeta e scrittore Giovanni Pascoli, che insegnò a Matera dal 1882 al 1984,presso il Liceo Ginnasio, ospitato a Palazzo Lanfranchi. Fu un impatto deludente all’inizio per il giovane professore (impersonato dall’attore Angelo Roberti) che veniva dalla Romagna. Ma che alla lunga imparò ad apprezzare Matera e la sua gente, tanto da ricordarle con rimpianto quando andò via.



Terza tappa in piazza Duomo, al museo diocesano di Matera (il Mata) e l’incontro con l’artista Altobello Persio autore di opere e lavori che impreziosiscono anche la basilica cattedrale dove l’Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa. Per gli ospiti,e tra di loro tanti giovani sacerdoti, una esperienza davvero unica e in una città che a settembre 2022 ospiterà il Congresso eucaristico nazionale, con la visita annunciata di Papa Francesco. Un evento che sta impegnando da mesi la nostra Diocesi, e in prima persona da Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo e i suoi collaboratori. Ma sono una città e una intera regione ad attendere quell’evento, per la portata religiosa che rappresenta, e per i ritorni che il turismo- e non solo religioso- potrà avere sulla nostra economia.