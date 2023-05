Dalla Cina per un ‘’Sì’’ a Matera. E’ un business da incentivare…

Non è la prima volta che Matera si propone per il turismo dei fiori di arancio rivolto a coppie straniere. E, in particolare, verso i figli del Celeste Impero guidato dal presidente Xi Ping. Ricordiamo il positivo riscontro del film Marry me (Sposami) girato a Matera, con Blu Video , grazie a un progetto, che si era avvalso dell’apporto della società lucana International Chamber of Sisters. Era il 2015 quando quel lavoro venne proiettato nelle sale cinematografiche della Repubblica Popolare cinese. Quella iniziativa, (ricordiamo un incontro presso la Camera di commercio di Matera) scaturì della collaborazione tra l’ imprenditrice Yan Wang presidente della Italy China Friendship Association e la Regione Basilicata dopo la firma di un protocollo d’intesa. E le presenze cinesi ci furono con l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019. Poi la pausa forzata della pandemia. In mattinata, giovedì 11 maggio, l’arrivo di una coppia immortalata dal fotografo di passaggio Antonio Serravezza. Foto ricordo, Ma non sarebbe male che festeggiassero da noi, con parenti e amici. Un invito agli imprenditori del settore a varcare la grande muraglia, contattando ambasciate, agenzie e via elencando.



I suggerimenti di Serravezza

L’ultima moda dei cinesi che si sposano in Italia è Matera. Le coppie che dalla Cina organizzano in Italia il loro matrimonio hanno scoperto l’antica città di Matera che, forse, hanno scoperto sul grande schermo. Nel complesso, è risaputo che l’Italia è una metà che affascina i cinesi che decidono di sposarsi all’estero, come Roma e Venezia. È una moda dei figli dell’ élite del partito comunista. Il matrimonio in Italia è oggi un desiderio anche della nuova generazione che rappresentano i trecento milioni degli appartenenti all’ex Impero Celeste. Il business dei matrimoni cinesi all’estero è in crescita. In genere, dagli ultimi dati, si tratta di viaggi di circa una settimana parenti e amici che culminano con il matrimonio. Proprio questa mattina siamo stati partecipi al servizio fotografico di una giovane coppia di sposi cinese che si faceva riprendere da con foto e video sotto gli archi dell’affaccio del bel balcone G.Guerricchio con sfondo la Cattedrale e il Sasso Barisano.

È uno spunto per un nuovo turismo che potrebbe creare un business che può essere un’alternativa o un’aggiunta a ciò che noi conosciamo. Ci vogliono nuove figure professionali: wedding planner, guide turistiche, accompagnatori lingua cinese, sale per i banchetti adatti per menù speciali. Nuove opportunità che potrebbero riempire tutti i mesi dell’anno.