Dalla Cappella di Santa Fara un Parco Rurale ”faro” di animazione territoriale

E ne abbiamo avuto conferma del valore e delle potenzialità di quel luogo identitario, che è tanta parta della memoria di storia materana, lungo quella strada provinciale che dalla Città dei Sassi conduce al santuario di Picciano, dopo aver visitato la restaurata cappella di Santa Fara e parte di Villa Gattini. Quanti si sono rimboccati le maniche come il coordinatore del progetto,Cosimo Damiano Di Pede, che ci ha accompagnato nella visita, vanno oltre l’intervento di restauro nell’illustrare quanto ci sia ancor da fare per recuperare altri spazi. Ma soprattutto perché quei luoghi, che abbiamo raggiunto con una piacevole scarpinata lungo la vecchia provinciale , possano essere condivisi e gestiti dalla città in tutte le sue espressioni con iniziative di valenza culturale, ambientale,religioso, del turismo sostenibile e quanto altro faccia vivere ambienti, che in passato hanno ospitato funzioni diverse. E l’aver apprezzato con video, qr code e anche l’ausilio dell’intelligenza artificiale cosa rappresentava,oltre alla storia della famiglia dei Conti Gattini, il presidio della villa o ”villino” come lo chiamano alcuni, nella filiera olivicola e cerealicola. Soprattutto, per il culto rurale di Santa Fara ( protettrice delle partorienti, ruolo condiviso con Sant’Anna) e dopo l’armistizio e il 21 settembre 1943 con la presenza di militari polacchi prima e statunitensi dopo, rafforza l’esigenza di valorizzare e riempire di contenuti il progetto di Parco rurale. Invito a rimboccarsi le maniche, come hanno fatto in questo caso i privati che, da soli, non possono reggere un impegno che richiede risorse finanziarie e organizzative. Santa Fara vedrà e provvederà. Il resto dovranno farlo donne e uomini di buona volontà. Il Progetto di Parco rurale è un cantiere in divenire alle porte della città. Faro accesso sulle cose da fare. Dibattito aperto..e ora i fatti. Materani da coinvolgere e non solo, visto che nella storia dei luoghi ci sono anche personaggi e radici pugliesi e campane. E perché no anche stranieri, se si pensa alle presenze di militari polacchi e statunitensi dopo l’insurrezione del 21 settembre 1943.



Nuova apertura della cappella di Santa Fara recentemente restaurata

In occasione della ricorrenza di Santa Fara tradizionalmente indicata nella giornata del 7 dicembre, la cappella privata e gli spazi che compongono l’avancorpo di Villa Gattini tornano ad aprirsi al pubblico dopo il recente restauro realizzato con i fondi NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR – M1C3 – Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Le visite potranno svolgersi nelle giornate di:

Sabato 6 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Domenica 7 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00.

Il sito è raggiungibile percorrendo la Strada Provinciale n. 6 Matera–Gravina in direzione Gravina, con svolta all’altezza del km 0,600.



La devozione per Santa Fara a Matera si deve in larga parte al senatore Giuseppe Gattini, che alla

fine dell’Ottocento contribuì in modo determinante alla diffusione del relativo culto. Intorno al 1883 dotò la cappella del Parco Gattini di un dipinto della Santa a figura intera e collocò un secondo dipinto, a mezzo busto, nella chiesa di San Rocco dei Padri Riformati.

Santa Fara – consacrata a Dio dal monaco irlandese San Colombano, che vide in lei un segno prodigioso nelle spighe di grano maturo portate fuori stagione – fondò e resse come prima badessa l’abbazia di Eboriac, poi nota come Faremoutiers, a circa 50 km da Parigi. Nella cappella di Villa Gattini è oggi ricollocato il simulacro in cartapesta di Santa Fara, opera di un maestro leccese risalente tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, restaurato di recente e riposizionato nella nicchia sopra l’altare.



Questa riapertura rappresenta una nuova e ulteriore tappa lungo un percorso virtuoso che è stato avviato nelle ultime settimane: mostrare come un luogo storico, quando riattivato e non relegato a una funzione museale statica, possa diventare una risorsa generativa, capace di creare legami e rafforzare l’identità, di recuperare una memoria minuta, fragile e spesso dimenticata ma che può essere riaccesa solo quando torna a circolare tra le persone. La rinascita della cappella e degli altri spazi recuperati è oggi il risultato tangibile del desiderio della proprietà di trasformare un luogo per lungo tempo marginalizzato in uno spazio vivo, accessibile, condiviso, aperto a cittadini, associazioni, studiosi e artisti.

https://santafaravillagattini.it/

Le figure coinvolte nel progetto di recupero “Santa Fara a Villa Gattini. Parco storico rurale”

Coordinatore di Progetto – Cosimo Damiano Di Pede

Progetto di restauro conservativo: Arch. Addolorata Francesca Capozza

– Progetto di arredamento: Arch. Addolorata Francesca Capozza

– Progetto impianto elettrico: Ing. Vincenzo Chietera

– Piano di Sicurezza e Coordinamento: Geo. Giovanni Coriglione

– Progetto di comunicazione: Diotima Srl

– Contenuti: Dott.ssa Mariagrazia Di Pede – Francesco Ambrico

– Il racconto dell’eccidio: Francesco Sciannarella

Edilizia Fratelli Sacco S.r.l., Chiancone Angelo, Cappiello Giancarlo, Progetto Arte, Tecnica Lucana di Emanuele Rondinone, A. Castano Ebanisteria & Restauro, Giotta Conservazione e Restauro di Antonella Giotta