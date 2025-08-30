Dalla Basilicata anche i ragazzi scappano per studiare altrove

“Come riportava ieri La Nuova del Sud, la Basilicata conquista purtroppo l’ennesimo primato negativo: ben il 73% degli studenti universitari lucani sceglie di immatricolarsi fuori regione, pari a oltre 12mila ragazzi e ragazze nell’ultimo anno accademico. È un dato drammatico, certificato da Skuola.net sulla base degli open data del Ministero dell’Università e della Ricerca, che deve spingerci a una riflessione immediata sul futuro della nostra comunità”. E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale Roberto Cifarelli, commentando i numeri della mobilità studentesca che, oltre alla Basilicata, vedono tra i territori più colpiti Valle d’Aosta (70%), Molise (56%) e le province autonome di Trento (50%) e Bolzano (45%). “Questi numeri – prosegue Cifarelli – ci dicono che la Basilicata non è percepita come una regione dove poter crescere, formarsi e restare. I nostri ragazzi scelgono di andare via perché non trovano nell’offerta universitaria lucana un sistema attrattivo, competitivo e integrato con le esigenze del mercato del lavoro. È un paradosso: abbiamo un’università di qualità, docenti e centri di ricerca validi, eppure non riusciamo a costruire un ambiente che invogli i giovani a rimanere”.

Cifarelli aggiunge: “Mentre Lazio, Lombardia e Toscana trattengono oltre l’80-90% dei loro studenti, la Basilicata si svuota ogni anno di energie fresche e di intelligenze. È una vera e propria emergenza sociale che non possiamo accettare come destino ineluttabile. Se non invertiamo questa tendenza, tra dieci anni rischiamo di avere una regione senza giovani, senza professionalità e senza futuro”.

Per il consigliere del Partito Democratico “servono risposte strutturali e non più rinviabili: un piano regionale per l’università che rafforzi l’offerta didattica e i servizi per gli studenti; borse di studio e incentivi economici mirati per i fuorisede che scelgono di restare; una rete stabile di collaborazione tra Università della Basilicata, enti locali e imprese, capace di legare formazione e lavoro; investimenti su residenze, trasporti gratuiti e servizi che rendano Matera e Potenza veri poli universitari attrattivi; la costruzione di un legame costante con i fuorisede, attraverso canali di ascolto e di supporto, per mantenerli collegati alla loro terra e favorire percorsi di rientro con opportunità di studio, ricerca e lavoro qualificato.”

“Il tema – conclude Cifarelli – non riguarda solo la formazione, ma la stessa tenuta demografica ed economica della Basilicata. Se i nostri giovani vanno via e non tornano, la regione si impoverisce. La politica ha il dovere di affrontare questa sfida con visione e coraggio, altrimenti continueremo a celebrare i successi dei nostri ragazzi soltanto quando li leggiamo sui giornali… ma lontano da casa loro. A questo riguardo, come consigliere regionale ho già presentato tre proposte di legge dedicate proprio ai giovani e all’università, che purtroppo giacciono ancora nei cassetti delle commissioni regionali senza essere state mai discusse. Un segno evidente dell’assenza di volontà politica nel trasformare i proclami in azioni concrete”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.