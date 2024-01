Dalla 2 giorni sulla sanità territoriale della SPI Cgil di Matera, idee da far marciare.

“Una discussione come questa, non può essere dispersa. La domanda è: come possiamo fare per non disperdere le energie e le idee -anche diverse- che si sono espresse oggi? Occorre fare una sintesi da offrire a tutti coloro che come noi sono interessati a difendere il servizio sanitario pubblico. Tradurre questa discussione in qualcosa che mobiliti. Perchè tutti i cambiamenti che sono stati qui evocati, non avverranno spontaneamente, ma solo se c’è una capacità di mobilitazione delle forze sociali, sindacali, dei professionisti, dei cittadini. Tanto più se la classe al governo regionale e nazionale non è interessata a muoversi in questa direzione. O magari, rema contro.” E’ in questa chiosa finale di Stefano Cecconi (segretario nazionale dello SPI Cgil) la sintesi della due giorni messa in campo a Matera dal sindacato dei pensionati diretto da Eustachio Nicoletti, che ha registrato una partecipazione nutrita e qualificata, con interventi che hanno rivelato la ricchezza di una sanità locale appassionata, con venature spesso di frustrazione per scelte politiche che hanno vanificato un lavoro sul campo, spesso fatto di iniziative antesignane.

Come, ad esempio, la Casa della salute di Tricarico che è assurdo non si sia pensato di trasformarla, ora, in Casa di comunità, essendo una struttura già bella e pronta che andava semplicemente implementata. Nel mentre si è programmato di spendere risorse del PNRR per costruirne altre ex novo. Vicenda emblematica del tema al centro dell’iniziativa dal titolo “La Sanità territoriale – Sfide e prospettive”, in cui sono state affrontate le tematiche e le problematiche riferite al Sistema Sanitario e Socio–assistenziale della Provincia di Matera e della Basilicata, con l’occhio rivolto anche ad esperienze e modelli già realizzati in altre Regioni. Una iniziativa quanto mai opportuna nel mentre non sembra sia stata completamente acquisita la lezione derivante dalla pandemia del 2020 che ha messo a nudo gli elementi di maggiore fragilità e inefficienza del nostro sistema sanitario e assistenziale, dimostrando come il rafforzamento delle cure primarie, dei servizi territoriali e della medicina generale sia necessario, per rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali della popolazione e, contemporaneamente, evitando il sovraccarico inappropriato degli ospedali. Certo, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR è stato previsto la realizzazione su tutto il territorio nazionale di 1.350 Case della Comunità entro il 2026, in cui opereranno medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e assistenti sociali. E in Basilicata, ne è prevista la realizzazione e attivazione di 17, oltre alla l’attivazione di 5 Ospedali di Comunità e di 6 Centrali Operative Territoriali (COT) che, costituiranno tutte insieme le strutture organizzative fondamentali per costruire e rafforzare la medicina di territorio. Una sfida, specie in una realtà come la Basilicata così particolare dal punto di vista orografiche e demografiche, in cui la medicina di prossimità costituisce un’esigenza primaria per fornire prestazioni efficienti ed appropriate e salvaguardare il principio di eguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari per tutti i suoi abitanti, tutt’altro che facile da vincere. Prova ne sia anche l’intervento dell’attuale commissario straordinario dell’ASM, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, che pur nel suo pragmatico e inclusivo approccio alla sua missione (una positiva novità rispetto alla grigia stagione di Sabrina Pulvirenti) non ha potuto che riportare la difficoltà che si avrà nel reperire ciò che solo potrà dare senso a tutti i ragionamenti e alle nuove strutture che si stanno edificando: il personale sanitario!

Ma se davvero le idee di medici, operatori ed ex operatori sanitari, pubblici e privati che qui si sono manifestate in modo appassionato e pregnante verranno sintetizzate dallo SPI-Cgil, e fatte diventare materia di discussione sui tavoli competenti e ragioni di mobilitazione popolare, si potrà iniziare un fruttuoso, seppur lungo percorso che inverta la deriva attuale della sanità pubblica. Che poi, in sostanza, rappresenta uno dei principali termometri della pessima qualità della vita dei lucani e, accanto all’assenza di lavoro, una delle cause dell’abbandono di questa terra. Nel video che segue potete ascoltare tutti gli interessanti interventi e testimonianze susseguitisi nei lavori del convegno svoltisi questa mattina nel salone della Camera di Commercio. Ad iniziare dalle relazioni introduttive del professore Gavino Maciuocca (Università di Firenze) e di Giulia Adduce (Segretaria Cgil Matera), alle esperienze maturate sul campo del medico di base Michele Campanaro, del cooperatore nel campo socio assitenziale Michele Plati e della ex funzionaria della ASM Marilena Francione già coordinatrice dell’ADI (assistenza domiciliare di base), ai numerosi ulteriori interventi dei partecipanti (Lucia Trifone -già infermiera capo sala a Stigliano, Giuseppe Taratufolo -funzionario ASM, Nicola Casalastro da Tricarico) e dell’unico consigliere regionale presente Roberto Cifarelli (che ha auspicato la fuoriuscita dal “deserto democratico” di questi anni che ha caratterizzato il governo Bardi), di Ambrogio Manetti, del segretario regionale dello SPI Angelo Summa e le conclusioni di Stefano Cecconi.

Nella serata di ieri, con inizio alle 17,30 – nel cinema “Il Piccolo” in via XX Settembre a Matera, vi è stata la proiezione del film documentario “Idee per le case della comunità”, opera di Ambrogio Manenti e regia Carlo Concina, quale base di una altrettanto appassionata discussione che ha introdotto al tema poi sviscerato ancora più ampiamente nella iniziativa di questa mattina.