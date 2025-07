Dal sacrificio di Nicola e Giuseppe l’eredità della memoria e del senso del dovere

Tanta gratitudine,commozione e rispetto per quanto hanno fatto giusto un anno fa, perdendo la vita per gli altri, per il territorio e per quel senso del dovere, in una società dai tanti diritti che spesso dimentica cosa significhi sacrificio, impegno, senza guardare l’orologio o in quali condizioni si opera. Ed è giusto quanto è stato fatto con una giornata per ricordare il loro esempio per le giovani generazioni. E così con la intitolazione di una piazza a Nova Siri e della sede del distaccamento del Corpo a Policoro il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, istituzioni, comunità locali e famigliari hanno ricordato oggi la figura di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi di Matera di 45 anni,che persero la vita il 17 luglio 2024 mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio in contrada “Salice”. tra i Comuni di Nova Siri e Rotondella. La giornata del ricordo è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro nel luogo della scomparsa dei due vigili, deceduti durante l’adempimento del dovere.



A ricordarlo per il Governo, il sottosegretario di Stato per l’Interno Emanuele Prisco.” E’ stato -ha detto il sottosegretario al Ministero dell’ Interno, Luca Prisco- il giusto riconoscimento a due giovani uomini che hanno perso la vita in servizio a tutela della comunità.C’è stata una spinta delle comunità locali e di riconoscenza per non vanificare quel sacrificio che donne e uomini spesso fanno, al costo di mettere a repentaglio la propria vita come è capitato a Nova Siri con Lasalata e Martino lo scorso anno”. Per il comandante provinciale del Corpo dei vigili del fuoco, Amalia Tedeschi, il loro esempio è una guida da seguire.



“Oggi è,innanzitutto una giornata difficile- ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing Amalia Tedeschi. Portiamo con noi il ricordo dei nostri colleghi. Ci mancano a noi, alle loro famiglie, agli amici. Il loro ricordo è una guida. Andiamo avanti. Li ricordiamo con la intitolazione della piazza a Nova Siri e a Policoro con la sede del distaccamento” Il sindaco di Policoro Enrico Bianco ha parlato di memoria da tutelare.

“E’ un momento di grande commozione- ha detto il sindaco di Nova Siri Antonello Mele- rivedere dopo un anno le famiglie sul luogo dell’accaduto e ciò ha creato grande emozione per l’intera comunità . Siamo qui per ricordare il sacrificio di Nicola e Giuseppe. Loro hanno perso la vita per tutelare il territorio. Oggi dedichiamo questa piazza a due eroi. Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco ma anche a tutte le forze dell’Ordine per quello che fanno a tutela del territorio”. Per il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, è un esempio anche per le future generazioni. ” E’ un atto doveroso -ha detto il sindaco Enrico Bianco-a un anno dalla tragica scomparsa di questi due uomini dello Stato che hanno perso tragicamente la vita nell’adempimento del proprio dovere. Serve a coltivare il ruolo della memoria,a essere di ispirazione per altri e alle future generazioni. Siamo solidali con le famiglie. E un gesto piccolo ma di grande valore dal punto di vista della memoria”. La commemorazione dei due vigili si conclude in serata a Matera con la Santa Messa che sarà celebrata nella chiesa di San Francesco d’Assisi.