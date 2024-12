Dal Presepe al villaggio di Natale gemellaggio riuscito

” Ma da dove vengono? Soldati romani, musici e popolani della Gerusalemme di 2000 anni fa?” Se lo sono chiesti, cittadini e turisti, che in piazza Vittorio Veneto si aggiravano nel villaggio dei mercatini natalizi alla vigilia dell’Immacolata. Risposta a stretto giro…visto che a pochi metri, in linea d’aria, ci sono state le visite inaugurali al presepe vivente nel Sasso Caveoso. Un gemellaggio sul campo, di felice collaborazione tra gli organizzatori dei due eventi, citiamo i referenti Luca Prisco e Paolo Paladino, che al Natale – pur in situazioni diverse- e a Matera ci tengono. E poi la pubblicità migliore per promuovere la città è il passaparola. Con l’augurio di Buon Natale che passa per la grotta di Betlemme in piazza Vittorio Veneto, con le statue in cartapesta di Michelangelo Pentasuglia, e il quadro plastico che campeggia nella”grotta” del Sasso Caveoso. Buona la prima. E domani si replica fino all’Epifania.