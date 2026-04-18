Dal pacchetto sicurezza risorse per potenziare anche a Matera la Polizia locale

Una opportunità da non trascurare, da prendere al volo ( ma attendiamo come prassi di conoscerne modalità e tempi delle procedure) per potenziare il Corpo della Polizia Locale. A suggerirlo, con una nota inviata al sindaco Antonio Nicoletti, i consiglieri Augusto Toto (indipendente) e Domenico Schiavo ( Bcc). La norma , Pacchetto Sicurezza 2026 (DL 23/2026) finanzia il potenziamento della la polizia locale con 29 milioni di euro per il 2026, favorendo assunzioni a tempo determinato, Consente di pagare gli straordinari con proventi di sanzioni stradali e imposta di soggiorno. Le norme derogano ai vincoli di spesa per assumere personale stagionale, puntando a rinforzare il controllo urbano. Ma Matera attende anche un intervento datato, che riguarda la dotazione di una sede adeguata del Corpo della Polizia Locale. Quella del Municipio di via Aldo Moro è inadeguata. Si attende il nuovo sito. Quando? L’anno che verrà..



Al Signor Sindaco di Matera

Al Segretario Generale

MOZIONE

OGGETTO: potenziamento del Corpo di Polizia Locale mediante l’utilizzo delle nuove facoltà assunzionali e finanziarie previste dal “Pacchetto Sicurezza”, (Decreto Legge 24 febbraio 2026, n.23).

PREMESSO CHE:

· Il numero degli agenti di Polizia Locale in servizio nel Comune di Matera si è drasticamente ridotto negli ultimi anni a causa dei pensionamenti, mentre le norme sulle assunzioni negli enti pubblici hanno finora limitato il pieno turnover;

· Tale contrazione dell’organico rischia di compromettere servizi essenziali quali il controllo del territorio, la sicurezza stradale, il contrasto al degrado urbano e il supporto alle manifestazioni cittadine;

· La percezione di insicurezza dei cittadini e le crescenti competenze delegate alla Polizia Locale (incluse le nuove fattispecie penali previste dal recente Decreto Sicurezza) richiedono una struttura operativa efficiente e numericamente adeguata.

· Il Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (art. 6) introduce deroghe significative per il potenziamento della polizia locale, consentendo l’assunzione di personale stagionale oltre i limiti di spesa per il lavoro flessibile e di capacità assunzionale.

· Le nuove misure permettono di finanziare tali assunzioni e il lavoro straordinario attraverso i proventi delle sanzioni (Art. 208 CdS) e la tassa di soggiorno, superando i precedenti vincoli finanziari.



CONSIDERATO CHE:

· Queste innovazioni legislative offrono finalmente ai Comuni gli strumenti per rispondere alla carenza di organico, specialmente nei periodi di maggior afflusso turistico o in occasione di eventi critici;

· È necessario agire con urgenza per programmare le assunzioni stagionali e la copertura dei turni straordinari per l’anno in corso;

I sottoscritti Consiglieri Comunali

IMPEGNANO

Il Signor Sindaco:

1. Ad attivare immediatamente le procedure per l’assunzione di agenti di Polizia Locale stagionali (a tempo determinato), avvalendosi delle deroghe previste dal Pacchetto Sicurezza (Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 ) affinché tali unità non incidano sui tetti di spesa del personale e sulle capacità assunzionali ordinarie;

2. Ad utilizzare per l’anno in corso le somme rivenienti dai proventi delle sanzioni del Codice della Strada (art. 208) dell’anno 2025 impegnate e non utilizzate, per il finanziamento dei suddetti contratti stagionali e per la remunerazione della produttività e dei turni straordinari del personale in forza;

3. A dare mandato al Dirigente della Polizia Locale affinché predisponga un piano operativo che, grazie ai nuovi innesti stagionali e alle maggiori ore di straordinario finanziabili, assicuri una presenza costante del personale anche nelle fasce orarie serali e notturne.

I Consiglieri Comunali