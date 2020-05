“L’Associazione MUV Matera ha versato sul conto della Parrocchia S.Rocco di Matera e Case Accoglienza Don Tonino Bello, il ricavato della campagna di Crowdfunding avviata il 25 marzo 2020 a sostegno della mensa dei poveri gestita da Don Angelo Tataranni.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa che specifica ancora:

“Oltre 1230 euro raccolti dalle donazioni dei privati e interamente versati alla parrocchia, che si aggiungono ai 500 euro del fondo cassa del MUV Matera già donati a inizio campagna, frutto delle liberalità ottenute con la vendita della Tombola Materana, del gioco dell’oca o delle carte materane.”

“Abbiamo prolungato la scadenza della campagna di Crowdfunding, per permettere ad altri donatori di offrire il proprio contributo” dice il presidente dell’Associazione Domenico Bennardiche aggiunge: “inizialmente avevamo pensato ad un obiettivo economico di 500 euro, ma essendo stato raggiunto quasi subito grazie ad una gara di solidarietà collettiva che ha anche superato i confini cittadini, abbiamo ritenuto di allungare i tempi di scadenza per le donazioni.

E’ stato bello constatare che nonostante i vari disagi e le varie difficoltà di molte persone, anche in considerazione del proprio incerto futuro lavorativo e professionale, la macchina della solidarietà non si è fermata, un plauso alle parrocchie e associazioni che in questo periodo hanno offerto un contributo volontario formidabile e indispensabile, insieme alla protezione civile sempre presente ed un ringraziamento a tutti i nostri soci e amici che hanno offerto un loro contributo.“