L’aumento dei contagi sembrava aver avvicinato la regione al “rosso”, ma ieri -l’Istituto superiore di Sanità e il Ministero della Salute- hanno certificato un calo dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1.16 a 1.08 (un dato che pone la Basilicata dietro solo a Sardegna e Valle d’Aosta e ben al di sopra della media nazionale dell’0.85) con la Basilicata che resterà, dunque, in zona arancione per un’altra settimana.

Eppure l’impennata dei positivi che c’è ed è reale ha portato Bardi a disporre la zona rossa (da domani e fino al 25 aprile) per i comuni di Atella, Filiano, Rapone, Ripacandida, Rotonda e Ruvo del Monte (Potenza) e prorogare il “rosso” anche per Castelmezzano, Palazzo San Gervasio (Potenza) e Pomarico (Matera).

Continua, nel frattempo, la verve autocelebrativa del Presidente che da giorni sbandiera il suo “modello Basilicata“(https://giornalemio.it/politica/bardi-si-autocelebra-modello-basilicata-copiato-in-tutta-italia/) e questa mattina sul suo profilo facebook ha scritto: “Ieri sera il Tg5 ha dedicato il suo editoriale (con la prestigiosissima firma di Pierluigi Battista) al modello Basilicata.” Aggiungendo poi che: ” Da lunedì si entra nella fase 2 del “modello Basilicata”: oltre 200 medici di famiglia in tutta la Regione potranno somministrare Astrazeneca ai propri assistiti. ”

Un numero diverso dai 150 annunciati solo qualche giorno fa (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-da-lunedi-operativi-150-medici-di-famiglia-per-vaccinazione-propri-assistiti/), ma va bene se si offre di più. Comunque, sembra che il 23 aprile anche il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà proprio qui in Basilicata a studiare il “modello”(https://giornalemio.it/politica/bardi-3-mila-figliuolo-500-mila-chi-offre-di-piu-o-di-meno/).

Ma ecco i dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 16 aprile 2021 i quali ci dicono che il livello di contagi come accade da giorni si mantiene alto (oggi 213 rispetto ai 181 di ieri), un decesso, ma con ricoveri che rimangono sostanzialmente stabili.

Infatti, su 1.709 tamponi molecolari sono stati rilevati 219 positivi (213 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi del 12,81% che torna a risalire rispetto al 10,27% ieri e a superare la media della settimana scorsa che è stata del 12,04%, sempre superiore a quello giornaliero nazionale che è del 4,9%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Rionero con 20 casi, Matera con ancora 19 casi, Atella (18), Policoro (14), Potenza (13), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi (con la sola pausa di ieri) si registra un nuovo decesso, mentre sono in lieve calo sia i ricoveri ricoveri totali (da 186 a 180) che quelli in terapia intensiva (da 15 a 14) (7 Pz, 7 Mt).

Infine, i guariti sono 116 i guariti della giornata (115 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 5.492.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 17 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 16 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 303.688

Tamponi totali negativi n. 279.059

Persone testate n. 178.770

Tamponi molecolari di giornata n. 1.709

Test antigenici totali 13.319

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 219

Tamponi negativi n. 1.490

RICOVERATI N. 180

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 36

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 116

DECESSI TOTALI N. 1

Deceduti Residenti n. 1

• Montalbano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 219

Residenti: n. 213

N. Comune

3 Abriola

18 Atella

12 Avigliano

2 Barile (domiciliato a Rionero in Vulture)

7 Bernalda

1 Brienza

12 Castelluccio Inferiore

2 Castelluccio Superiore

1 Filiano

1 Francavilla in Sinni

2 Garaguso

2 Genzano di Lucania

1 Grassano

2 Irsina

12 Lavello

1 Maratea

1 Marsicovetere

1 Maschito (domiciliato a Potenza)

19 Matera

7 Melfi

1 Miglionico

7 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

9 Palazzo San Gervasio

3 Pescopagano

8 Picerno

4 Pignola

4 Pisticci

14 Policoro

1 Pomarico

13 Potenza

20 Rionero in Vulture

4 Rotonda

3 Ruvo del Monte

1 Savoia di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tolve

5 Tricarico

1 Tursi

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Georgia (domiciliati a Matera)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 116

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 115

N. Comune

1 Atella

2 Avigliano

1 Barile

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

2 Filiano

2 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Lagonegro

3 Laurìa

1 Maratea

4 Matera

7 Melfi

64 Montescaglioso

4 Pisticci

8 Policoro (n. 1 domiciliato a Bernalda)

1 San Fele

3 Tricarico

7 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Montescaglioso)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.492

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.312

DECEDUTI RESIDENTI N. 479

GUARITI RESIDENTI N. 15.543

Potenza, 17 aprile 2021

Task Force Regione Basilicata