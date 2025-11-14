venerdì, 14 Novembre , 2025
Cronaca

Dal microfono al Reel: Radio2 racconta il Matera Film Festival

Di Anna Giammetta

La radio non è mai stata così fresca e viva. Parla, racconta, e oggi, grazie a video, reel e dirette innovative, continua a sorprendere, emozionare e far sognare, dimostrando che il fascino della radio è eterno… e sempre al passo con i tempi.
È il caso di Radio2, che quest’anno, in qualità di media partner per il primo anno del Matera Film Festival – straordinaria kermesse dedicata alla settima arte in programma a Matera dall’8 al 16 novembre – porta il festival direttamente nelle case e nei device degli spettatori in modo innovativo e coinvolgente.
A raccontare questa esperienza è Ivan Cardia, voce di Radio2 e inviato speciale del festival. Attraverso il suo lavoro ha realizzato un reel che mostra il dietro le quinte del festival, gli incontri con i registi, le anteprime e le suggestioni del territorio materano, il tutto condensato in pochi secondi. Un esempio perfetto di come la narrazione radiofonica possa trasformarsi in esperienza visiva, facendo vivere il cinema in maniera nuova. La radio moderna non è solo voce!
Questo approccio multimediale offre un modo originale per far fruire il festival, il cinema e la bellezza dei Sassi di Matera, dimostrando che la radio, pur essendo un mezzo tradizionale, conserva la capacità unica di emozionare e avvicinare le persone alla cultura.
Un ponte privilegiato tra arte, cinema e territorio. L’iniziativa di Radio2 al Matera Film Festival conferma che la radio moderna va oltre le frequenze, diventando racconto immersivo e strumento capace di far sognare, trasportando il radio-spettatore direttamente nel cuore delle storie e dei luoghi che racconta.

 

 

 

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
