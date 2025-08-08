Dal gladiatore lucano ai tiktoher kitch campani…per Azione non c’è pace

Certo che Carlo Calenda per mettere su un partito che racimoli voti ne imbarca di tutti i tipi, accanto a persone per bene che magari avevano creduto genuinamente nell’impresa iniziale. Evidentemente non solo “pecunia non olet“….ma anche i portatori di voti. E cosi, mentre avevamo appena finito di occuparci del commissariamento lucano di Azione, richiesto ed ottenuto dal fu “gladiatore” di Lauria ai danni del segretario regionale che lo aveva inopinatamente accolto quando era rimasto un senza partito che ecco giungerci nella mail il comunicato di Azione Campania che “prende le distanze da iniziativa del tutto personale del consigliere Di Fenza“. Con il testo che segue “ In merito al contenuto che circola sui social, nel quale il consigliere regionale Pasquale Di Fenza – esponente di Azione – appare in un video accompagnato dalla dicitura “Work in progress”, la dirigenza regionale precisa che si tratta di un’iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile. Azione Campania prende le distanze da comportamenti che, pur nel rispetto della libertà individuale, non si riconducono a una linea politica fondata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialità delle scelte. La coerenza, la trasparenza e la responsabilità istituzionale sono valori fondanti del nostro impegno. La dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta.” MA DI CHE SI TRATTA? Come riferisce Fanpage.it, “Di Fenza ha ospitato nel suo ufficio da consigliere regionale due esponenti di punta del variegato e ambiguo mondo dei tiktoker napoletani, due personaggi che da qualche giorno scalpitano per ottenere l’attenzione di chi si occupa delle candidature alle elezioni regionali di novembre. Il primo è Angelo Napolitano, commerciante di elettrodomestici in zona stazione centrale, star del social cinese per i suoi supersconti (finiti anche nel mirino di alcune trasmissioni televisive). La seconda è l’onnipresente Rita De Crescenzo, punto fisso quando si affronta l’argomento tiktoker trash napoletani. In particolare quest’ultima, prima con Maria Rosaria Boccia, la protagonista dell’affaire dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, poi con l’ormai celebre “caso Roccaraso” in quest’inverno e infine con la manifestazione contro il riarmo del Movimento Cinque Stelle, sta smaniando per ottenere un cono di luce dei media che si occupano di politica. Accedere ad un ufficio del Consiglio regionale non è da tutti (almeno formalmente). Occorre avere un pass, ovvero essere dipendente dell’Ente debitamente autorizzato, oppure consigliere eletto o un assessore. Può accedervi ovviamente chi fa parte di uno staff o fa parte degli uffici del Consiglio. Oppure entra chi è invitato da un consigliere: si fa identificare all’ingresso esibendo un documento, si verifica che sia effettivamente invitato o invitata a salire e solo allora può accede al palazzo. È probabilmente quest’ultimo il caso di cui stiamo parlando.” Insomma, guarda caso, protagonista è ancora un consigliere regionale: Pasquale Di Fenza, classe 1972, geometra, con lunga esperienza di direttore di cantiere nonché «frequentatore abituale dello stadio per assistere agli incontri di calcio», come ha riportato nel curriculum vitae caricato sul sito della Consiglio della Campania, che evidentemente si sta preparando alla ricandidatura nelle imminenti elezioni regionali. Quindi ha pensato di portarsi avanti con il lavoro e far parlare di se. Come? E’ indifferente. L’importante è prendere voti per pesare e contare. “Aaah annamo bene proprio bbene! Siamo messi bene..” come direbbe Sora lella. Chissà se anche in Campania c’è un Pessolano!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.