Dal Deejay Time Again alla Cava del Sole al Matera Cielo Stellato di questa sera

Ieri sera la Cava del Sole è tornata protagonista con l’evento Deejay Time Again, promosso dall’amministrazione comunale di Matera in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha richiamato circa 5.000 spettatori di ogni età in una serata all’insegna del divertimento. Un passo fondamentale nel percorso di valorizzazione dei luoghi simbolo di Matera, in vista dell’appuntamento del 2026, quando la città sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. “Questa serata è la dimostrazione che Matera sa unire tradizione e innovazione, accogliendo eventi di richiamo nazionale in un contesto unico al mondo – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti, sottolineando come la Cava del Sole torni ad essere “un luogo aperto alla comunità e un grande palcoscenico internazionale di cultura e spettacolo. Quest’amministrazione lavora seriamente e con grande impegno in risposta alle esigenze di tutti i cittadini, e questa serata all’insegna dello stare insieme e del godere di buona musica ne è la dimostrazione. Un personale piacere ritrovare in perfetta forma la fondazione Matera Basilicata 2019 e un grazie sentito alle forze dell’ordine, a Miccolis e ai volontari, che con il loro prezioso apporto hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento. Una macchina perfetta e ben rodata, da riportare sulle grandi strade della cultura e dello spettacolo”. Entusiasta anche l’Assessore alla Cultura Simona Orsi, che ha aggiunto: “La partecipazione straordinaria dei cittadini e dei visitatori testimonia la voglia di bellezza e condivisione che caratterizza Matera. Nonostante le difficoltà non siano mancate in questo percorso, abbiamo riacceso i riflettori sulla nostra città; stiamo lavorando per far risplendere luoghi iconici come questo, proiettando la città verso il 2026 con un’offerta culturale di altissimo livello. Con la riapertura della Cava del Sole e i ritmi travolgenti di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, Matera conferma la propria vocazione ad essere città del dialogo, della cultura e delle grandi emozioni. Il fine settimana all’insegna dello spettacolo non è ancora terminato. Questa sera il Sasso Barisano sarà protagonista di un momento speciale con l’evento Matera Cielo Stellato. Invitiamo la cittadinanza e i visitatori a godere di questa iniziativa, privilegiando la visione e la contemplazione dell’evento e limitando gli spostamenti durante l’ora in cui verrà momentaneamente spenta l’illuminazione dell’area. L’invito – conclude l’assessore Orsi – è di lasciarsi guidare dalla magia della serata, vivendo l’esperienza in sicurezza e con piena partecipazione collettiva”.

