Dal Comune di Paterno una copia della Costituzione a ogni nuovo maggiorenne.

“La Costituzione più bella del mondo” ancora troppo ignorata e poco approfondita dai cittadini italiani che ne sono i primi beneficiari (e quindi dovrebbero i esserne i più strenui difensori). Un prezioso documento che è il fondamento della nostra convivenza civile e democratica, ancora non applicata ma puntualmente oggetto di tentativi di manomissione. Per questo è sempre una buona notizia quando la cronaca ci consegna azioni che vanno nel senso di un suo sempre maggiore radicamento nella coscienza civica, specie di chi si accinge a diventare futuro cittadino e perchè no, classe dirigente della nostra Repubblica. Ed è così che nel momento in cui “Il 2023 rappresenta per 25 ragazze e ragazzi paternesi l’anno dell’importante passaggio alla maggiore età, che segna l’ingresso ufficiale nella comunità civile“, l’amministrazione cittadina di questo comune del potentino, ha “pensato” meritoriamente “di celebrare questo momento, e di suggellare questo appuntamento con il tempo, attraverso un piccolo ma significativo gesto: la consegna di una copia della Carta costituzionale che contiene i principi fondamentali e fondanti della Repubblica democratica Italiana.” Questo perchè, si spiega in una nota “Radicata è la convinzione, infatti, che il compimento del diciottesimo anno di età rappresenti motivo di riflessione autentica sulla partecipazione attiva e sul contributo che la Costituzione Italiana, la Carta fondamentale, richiede espressamente a ogni cittadino per il progresso e lo sviluppo materiale e spirituale della società.” Dunque “L’appuntamento per i nuovi maggiorenni è per il giorno 02/06/2023, alle ore 19:00, presso la Sala consiliare del Comune di Paterno dove si terrà una piccola cerimonia di consegna della Costituzione italiana.” Ovviamente, “L’auspicio è che le neomaggiorenni ed i neomaggiorenni di Paterno possano leggerla con interesse ed attenzione, nella certezza che sapranno arricchirsi e comprendere come un Paese possa davvero avere, come primo interesse, la solidarietà tra le persone.”

“Noi che abbiamo l’onore di rappresentare queste ragazze e questi ragazzi – sostiene la Sindaca Tania Gioia – sentiamo forte la responsabilità dell’onere di incoraggiarli alla lealtà e all’onestà e di esortarli ad una vita condotta secondo i princìpi costituzionali e civili. Ecco perché la consegna della Carta costituzionale, che rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza sociale e civile, rappresenta lo strumento privilegiato attraverso il quale la comunità vuole investirli di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile. La consegna della Costituzione, quindi, è un gesto semplice, un modo per cercare di avvicinare le nuove maggiorenni e i nuovi maggiorenni alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, quasi la necessità di tramandare di generazione in generazione quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri costituenti”.