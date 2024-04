Dal Centro Levi : il 25 aprile è la nostra storia. Difendiamola!

L’invito e le riflessioni del presidente del circolo Carlo Levi di Matera Ninì Zagaria a difendere i valori della Liberazione, della libertà e dei sacrifici di quanti hanno dato anche la vita per una stagione di pace e di progresso, sono di quelle che affondano le radici nel meridionalismo militante. La figura del medico, scrittore, artista, poi politico, il torinese Carlo Levi, al confino durante il fascismo a Grassano e Aliano, dove è sepolto, è un esempio di quella stagione che portò linfa alla Resistenza, alla Ricostruzione dell’età Repubblicana. Non va dimenticata insieme alla Costituzione, nata dalla Resistenza, e che provvedimenti ”riformistici”( ?) di governo intendo trasformare in chiave autoritaria e divisiva. Il 25 aprile è anche questo. Non dimentichiamolo,insieme a quella pagina di Liberazione scritta da Matera quel 21 settembre 1943.



Comunicato Stampa

25 Aprile 2024

Noi, cittadini Lucani, per le elezioni regionali, caratterizzate da una, a dir poco, travagliata campagna elettorale e Noi cittadini Europei proiettati verso le prossime elezioni, di cui ci fanno comprendere ben poco dei concreti programmi, ci stiamo distraendo invece che riflettere sui Valori della Resistenza, della Liberazione dalla Dittatura Fascista e da quelli fondanti della Costituzione.

Siamo disorientati !

Preoccupati assistiamo ad eventi territoriali, nazionali ed internazionali che ritenevamo non potessero più accadere.

I Vertici degli Stati ritengono di risolvere i problemi che affliggono L’Umanita’ con il peggiore dei mali: La Guerra!

I popoli, confusi , al massimo si astengono dall’esprimere-dove e’ loro consentito- il voto.

Molti che potrebbero dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi si ritirano nel loro ristretto ambito.

E’ indispensabile riprendere quello Spirito che caratterizzo’

la Resistenza e che, oggi, ci consente di essere LIBERI.

La Liberta’ va difesa e riconquistata ogni giorno.

Il 25 Aprile e’ il giorno per ricordare Chi si e’ sacrificato,

e’ il giorno per riflettere come contribuire ad una Societa’

Migliore.

Buon 25 Aprile Il Presidente

Ninì Zagaria