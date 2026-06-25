Dal Carro della Bruna dei piccoli al cuore della Neuropsichiatria Infantile

C’è un gesto, nella Matera del 2 luglio, che quest’anno ha cambiato forma. Prima un carro di cartapesta colorato e festante, come quello che l’intera città di Matera aspetta sfilare tra le strade cittadine con in trono la Vergine Santissima della Bruna ma creato appositamente e “strappato” per l’occasione dai bambini con disabilità nel giorno della “Festa della Brunetta”, e già questo potrebbe bastare a segnare un nuovo inizio se non fosse che al bellissimo momento di condivisione solidale se ne è aggiunto ancora un altro di grandissimo valore simbolico che resterà permanente e non solo nella memoria umana.

Mercoledì 24 giugno, infatti, le associazioni Famiglia Futura e Angeli del Carro hanno consegnato alla dottoressa Raffaella Devescovi, Direttore dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ASM, un manufatto frutto proprio del carro della prima edizione della “Festa della Brunetta“. L’opera raffigura la figura di Dio con le braccia aperte, pronta ad accogliere tutti, senza distinzioni, ed è stata appesa tra le mura del reparto.

Quello che rende questa storia degna di essere raccontata non è soltanto la bellezza del gesto, ma la visione che lo ha reso possibile, a cominciare dai vertici del reparto che hanno saputo guardare oltre le corsie di un ospedale e hanno accolto questa iniziativa con la stessa apertura che l’opera raffigura. Segno evidente che la Neuropsichiatria Infantile non è un luogo chiuso su se stesso, un reparto che riceve pazienti e famiglie in silenzio, lontano dalla vita della città. È, o dovrebbe essere, una realtà viva, radicata nel territorio, capace di dialogare con la comunità che la circonda. Far entrare un pezzo della Festa della Bruna all’interno del reparto significa, concretamente, portare Matera tra i bambini che lì vengono curati. Significa dire a quei piccoli pazienti, e alle loro famiglie, spesso sole nel peso di percorsi complessi, che la città non li ha dimenticati. Che la festa è anche la loro. E dunque non un semplice manufatto ma l’inizio di qualcosa.



Sarebbe riduttivo leggere questo dono come un atto simbolico fine a se stesso. Il manufatto che gli Angeli del Carro hanno consegnato al reparto non è un oggetto decorativo: è il segno tangibile di un accordo non scritto, di una volontà condivisa di costruire percorsi comuni. Gli angeli che ogni anno lavorano per realizzare il Carro della Bruna e gli angeli che quotidianamente si prendono cura dei bambini più fragili si sono riconosciuti, in questo gesto, come parte della stessa comunità.

È l’inizio di una collaborazione fattiva tra due mondi che, troppo spesso, si ignorano: il volontariato e la sanità pubblica. Uno sforzo collettivo che, nelle intenzioni di tutti i protagonisti, non si esaurisce con la consegna del manufatto, ma apre la strada a forme concrete di supporto, presenza e condivisione.

Il valore di questa sinergia è stato riconosciuto anche dalla direzione dell’ASM. Il Direttore Generale Maurizio Friolo ha sottolineato come il dono racchiuda un messaggio universale di accoglienza e vicinanza alle persone più fragili, ribadendo che la Neuropsichiatria Infantile svolge ogni giorno un ruolo fondamentale nel supporto ai bambini e alle loro famiglie. Per Friolo, iniziative come questa dimostrano l’importanza di fare rete tra istituzioni, associazioni e comunità: il dialogo con il territorio non è un optional, ma un valore aggiunto capace di costruire percorsi sempre più inclusivi.

La figura scelta per il manufatto, Dio a braccia aperte, non è casuale. In una città come Matera, dove la fede popolare e l’identità civica si intrecciano da secoli nella devozione alla Madonna della Bruna, quell’immagine parla a tutti. Ma in questo contesto assume un significato ulteriore: le braccia aperte non appartengono soltanto al divino. Appartengono alla città intera, quando sceglie di non voltarsi dall’altra parte, quando decide che i suoi bambini più vulnerabili meritano di stare al centro, del reparto, della festa, della comunità.

La “Festa della Brunetta” nasce proprio da questa intuizione: che l’inclusione non si proclama, si pratica. E che il modo più bello per farlo è partire dai bambini, da quella prima edizione di una manifestazione che vuole crescere, anno dopo anno, come cresce la collaborazione tra chi cura e chi accompagna.

Quel pezzo di Carro, oggi appeso in un corridoio dell’ASM, racconta tutto questo. E promette che non sarà l’ultimo gesto.