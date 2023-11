Dal 6 novembre al via le vaccinazioni contro l’influenza

“A partire dal prossimo lunedì 6 novembre sarà ufficialmente possibile fare il vaccino antinfluenzale presso il proprio medico di medicina generale e presso le farmacie convenzionate”. Lo ha fatto sapere in una nota l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, che “ha ribadito con forza l’importanza del coinvolgimento nella campagna di vaccinazione di quanti più canali possibili, al fine di raggiungere i cittadini in maniera capillare su tutto il territorio lucano.” “Occorre continuare a fare rete per garantire la prossimità e la tempestività di risposta ai bisogni di salute dei cittadini lucani– ha aggiunto l’assessore- snellendo, come possibile, il carico di lavoro del servizio sanitario. Grazie alla preziosa sinergia instaurata tra tutti gli attori coinvolti, l’obiettivo è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e di offrire un servizio migliore alla comunità”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.