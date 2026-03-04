Dal 6 all’8 marzo torna “Gardensia” nelle piazze di Matera e provincia

Un numero solidale 45512 a cui donare oppure acquistare un fiore. Torna Gardensia, la storica iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi che unisce solidarietà e impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 6 all’8 marzo 2026 l’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Matera, sarà presente nelle piazze del capoluogo e in altri 16 comuni del territorio con

Promossa da AISM e realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Gardensia rappresenta da anni un appuntamento riconosciuto e atteso, capace di coniugare partecipazione civica, responsabilità collettiva e vicinanza alle persone che convivono con una malattia complessa e spesso invisibile.

Protagoniste della campagna sono due piante simboliche, gardenia e ortensia, che insieme richiamano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla. La patologia, infatti, colpisce le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini. Si tratta di una malattia neurologica cronica, imprevedibile e talvolta invalidante, che in Italia interessa oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali. A Matera e provincia sono oltre 400 le persone con SM. Una condizione che richiede risposte continue: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

I fondi raccolti attraverso Gardensia contribuiranno a sostenere la ricerca e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla. Un impegno che guarda al presente ma, soprattutto, al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

«Gardensia è un appuntamento molto importante per il nostro territorio – dichiara Arianna Cinieri, presidente della Sezione Provinciale AISM di Matera – perché permette di trasformare un gesto semplice in un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e alle loro famiglie. Grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione dei cittadini, possiamo continuare a essere presenti con servizi, ascolto e orientamento per chi convive ogni giorno con la malattia».

Anche nel 2026 l’attrice e scrittrice Chiara Francini sarà al fianco di AISM come volto della campagna, rinnovando il suo impegno nel richiamare l’importanza della ricerca scientifica e della solidarietà come strumenti fondamentali per affrontare una malattia che cambia la vita, ma non deve spegnere le opportunità.

Dove e come partecipare

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di oltre 100 volontarie e volontari, gardenie e ortensie saranno presenti a Matera e in 16 piazze della provincia: Accettura, Bernalda, Calciano, Ferrandina, Marconia di Pisticci, San Giorgio Lucano, Valsinni, Miglionico, Montalbano Jonico, Metaponto, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Stigliano, Grassano e Grottole. Qui sarà recarsi nelle piazze dove sono presenti i volontari AISM e acquistare direttamente la piantina che può essere anche prenotata qualche giorno prima contattando la sezione provinciale AISM di Matera al numero 331 6561014 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 18.00) oppure consultando l’elenco delle piazze sul sito www.aism.it/gardensia.

A sostegno della campagna è attivo anche il numero solidale 45512, che consente di contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBRITE Research Center.Le donazioni al numero solidale prevedono un contributo di 5 o 10 euro da rete fissa (TIM, Fastweb, Vodafone, WINDTRE, Tiscali e Geny), 5 euro da rete fissa Convergenze e PosteMobile, e 2 euro con SMS da cellulare (Fastweb, Vodafone, WINDTRE, TIM, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali).