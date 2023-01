Dal 3 febbraio il nuovo album di Roberto Pellegrino

Esce venerdì 3 febbraio in tutti gli store digitali “Noi ce la siamo cavata“, la colonna sonora dell’omonimo documentario prodotta da Roberto G. Pellegrino per Lukania Sound Digital. Un album cucito ad hoc sulle scene del docu-film di Giuseppe Marco Albano con Adriano Pantaleo e gli altri allora piccoli protagonisti di “Io speriamo che me la cavo”, il capolavoro della compianta Lina Wertmüller che circa trent’anni fa usciva per la prima volta nelle sale.

Dopo la tappa al 40° Torino Film Festival e un giro nei cinema italiani all’inizio di quest’anno, il documentario è approdato dal 24 gennaio sulle principali piattaforme di streaming, ossia: CG tv, iTunes, Apple TV, Amazon Prime Video, Chili e Rakuten.

Insomma, chi ha apprezzato l’operazione non potrà non ricordare quella musica intima, familiare, capace di infondere curiosità ed empatia nei confronti dei personaggi, e che a breve sarà alla portata di tutti.

