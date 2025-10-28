Dal 29 ottobre tornano il Frecciarossa e altri treni in Basilicata

Ancora un giorno di attesa, con i comprensibili disagi per i viaggiatori, a causa dei lavori effettuati sulla rete ferroviaria lungo la linea Battipaglia – Potenza in particolare e poi il Frecciarossa, l’Intercity Roma- Taranto e i ”regionali” torneranno a toccare le stazioni della Basilicata. Gli esaurienti comunicati stampa di Trenitalia, riportano anche le opere eseguite per la ripresa del servizio.



I COMUNICATI STAMPA

TRENITALIA BASILICATA, TORNANO I TRENI SULLA LINEA POTENZA – BATTIPAGLIA

dal 29 ottobre tornano a circolare il Frecciarossa Taranto – Potenza – Salerno, due coppie di Intercity Roma – Taranto e otto coppie di treni del Regionale

Potenza, 28 ottobre 2025

Torneranno a circolare, dal 28 ottobre, tutti i treni della relazione Potenza – Salerno, in riapertura, come da cronoprogramma, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore della rete.

FRECCIAROSSA TARANTO – POTENZA – SALERNO

Torna a circolare una coppia di Frecciarossa sulla linea Taranto – Potenza – Milano – Torino e viceversa (con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina Matera e Potenza Centrale): il treno FR 9547 (Milano C.le p. 15.10 – Roma T.ni p. 19.00 – Salerno p. 20.38 – Taranto a. 23.42) dalla sera del 28 ottobre, e il treno FR 9514 (Taranto p. 6:10 – Salerno a. 9.24 – Roma T.ni a. 10-58 – Milano C.le a. 14.50 – Torino P. Nuova a. 16.00), dalla mattina del 29 ottobre.

INTERCITY ROMA – TARANTO

Dal 29 ottobre tornano a circolare i treni Intercity 701, 702, 707 della relazione Roma – Taranto con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale e Bella-Muro. Dal 30 ottobre torna a circolare anche il treno Intercity 700 Taranto-Roma.

REGIONALE TRENITALIA: SETTE COPPIE DI TRENI TRA POTENZA E LA CAMPANIA, UNA TRA IL CAPOLUOGO E BARAGIANO

Tornano a circolare nei giorni feriali sedici treni del Regionale: una coppia tra Potenza Centrale e Napoli Centrale, una tra Taranto, Potenza Centrale e Napoli Centrale, una tra Potenza Centrale e Baragiano e cinque tra Potenza Centrale e Salerno.

I canali di acquisto sono aggiornati. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.



Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

RFI, BASILICATA: CONCLUSI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO SULLA LINEA BATTIPAGLIA – POTENZA

Lavori effettuati, come da cronoprogramma, dal 1° al 28 ottobre

Potenza, 28 ottobre 2025

Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.



Iniziati lo scorso 1° ottobre, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e nel 2025 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

LAVORAZIONI REALIZZATE

Realizzazione sottopasso nella stazione di Picerno e adeguamento tecnologico per velocizzazione della stazione

Opere propedeutiche nelle stazioni di Eboli, Contursi e Buccino

Intervento di impermeabilizzazione al ponte km 131+868 e manutenzione di opere d’arte sulla tratta Balvano-Bella Muro

Completamento intervento di consolidamento del versante in dissesto in corrispondenza dell’imbocco della Galleria Martuscelli tratta Franciosa – Picerno

Attività di rinnovo deviatoi nella stazione di Sicignano degli Alburni

