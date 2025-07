Dal 28 luglio cantieri mobili tra Altamura e Gravina lungo la SS 96 ”Barese”

Disagi in arrivo, da lunedì prossimo, lungo la ”Barese” dove saranno operativi cantieri per interventi di riqualificazione e sistemazione della viabilità. Transito a una corsia e velocità fissata a 30m chilometri orari. Sarà così fino al 17 ottobre 2025. Poi il ripristino della normalità. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale di Altamura, che ha reso noto il periodo di soggiorno estivo per gli anziani dall’1 al 12 settembre 2025 a Rimini.



I CANTIERI LUNGO LA ” BARESE”

Statale 96: ordinanza Anas con limitazioni per cantieri mobili temporanei.

L’ANAS – Struttura territoriale Puglia, con ordinanza, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la SS 96 ‘Barese’, dal km 79+200 al km 81+000, in corrispondenza delle aree interessate da cantieri temporanei mobili. Il transito dei veicoli sarà consentito su una sola corsia, o in direzione Bari o in direzione Gravina, con limite di velocità fissato a 30 km/h e divieto di sorpasso. Si prevede che tali cantieri temporanei non superino una lunghezza di 200 m.

Tali limitazioni e divieti avranno efficacia a partire dalle ore 07:00 del 28/07/2025 e dureranno sino al 17/10/2025, data in cui è prevista la conclusione dei lavori attualmente in corso di manutenzione straordinaria finalizzata ad innalzare gli standard di sicurezza delle intersezioni a raso.

Per consultare l’ordinanza: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/ordinanza-anas-limitazioni-sulla-strada-statale-96-per-cantieri-mobili-temporanei



IL SOGGIORNO MARINO AGLI ANZIANI

Avviso.

A settembre il soggiorno marino e termale per anziani.

L’ufficio del Piano sociale di zona rende noto che sul portale istituzionale e nel Centro sociale polivalente in viale Martiri è disponibile l’elenco degli ammessi al soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro residenti nel Comune di Altamura, che si svolgerà dal 01/09/2025 al 12/09/2025 a Rimini.

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti ad effettuare il pagamento della rispettiva quota di compartecipazione, utilizzando l’avviso PagoPA presso uno dei canali abilitati (home banking, sportelli bancari, tabaccherie, uffici postali). Per conoscere la quota di compartecipazione e ritirare l’avviso PagoPA bisogna rivolgersi al Centro sociale polivalente “Simone Viti Maino” dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

“Quest’anno – sottolineano il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessora ai servizi sociali Angela Miglionico – i partecipanti sono ben 152, a conferma del riscontro positivo dell’iniziativa che è finalizzata all’aggregazione e al benessere degli anziani della nostra città”.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco